Eusebio Bautista, exconcejal y exdiputado

Sé que reconocía mi labor en la política como yo reconocía la suya, por encima de siglas o pareceres. Así es como se reconoce a los seres humanos con un buen trasfondo, por la sencillez que tienen en el trato, en la agudeza de observar las correctas e incorrectas actuaciones, en ahondar en lo verdaderamente importante

José Eusebio Bautista Vizcaíno nació el 5 de septiembre de 1948, entre los calores del Pino y cuando la isla comenzaba ligeramente a despegar tras las atrocidades de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial.

Quizá por encima de sus evidentes valores como luchador en la política isleña y como empresario en la gestión directa de sus avances y progresos estuvo su gran calidad intelectual.

Eusebio Bautista Vizcaíno, que falleció ayer, fue exdiputado regional y exconcejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con Coalición Canaria. Bautista colaboró habitualmente en LA PROVINCIA / DLP .

Eusebio Bautista nació el 5 de septiembre de 1948 en Las Palmas de Gran Canaria. A lo largo de su trayectoria, fue consejero de Emalsa en representación del Ayuntamiento capitalino (1987-1990), consejero de Sodecan (1996), consejero de La Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en representación de Gobierno de Canarias (1996-1998), y formó parte del Patronato del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.

Todo ello no era nada al lado de su gran capacidad para ver, para visualizar de un solo análisis la realidad canaria. Opinador perspicaz sabía ver, analizar, escribir y dar soluciones a los problemas que aquejan casi endémicamente a nuestra tierra. Ahí nos quedan las decenas de artículos que en los últimos años así lo avalan.

Cuando su hijo me avisó de su muerte pensé que Eusebio Bautista desaparece cuando sus opiniones más deben tenerse en cuenta en los grandes trances que para el futuro de nuestra tierra deben resolverse.

Descansa en paz, amigo. Aquí seguiremos tu lucha.

Las muestras de condolencias de compañeros de la vida política y amigos han sido muchas a medida que se conocía su muerte.

"Día triste para todos los que conocimos a Eusebio Bautista Vizcaíno. Sobre todas las cosas grandísima persona y gran conocedor de nuestra ciudad.Trasladar a sus familiares el más sentido pésame en estos momentos de profundo dolor ante la pérdida que supone su fallecimiento", recogía en sus redes sociales el grupo Unidos por Gran Canaria en la capital.

Tuvo siempre afilada su pluma para hacer sus comentarios sobre la vida y la política de Las Palmas de Gran Canaria, siempre desde una visión crítica.

"Hace tiempo que llevo leyendo declaraciones del alcalde con respecto a la economía de la ciudad, al paro, y a la actividad económica que el Ayuntamiento ha desplegado en los últimos años, exactamente los de su mandato desde julio de 2015. Hace unos días, una amiga me hizo llegar un audio de una entrevista al alcalde en una emisora local, y ya no he podido contenerme", escribía hace un año antes de su comentario.