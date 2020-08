Gerardo Garcés: "Me di la vuelta y la emprendió a golpes y empujones"

El doctor Gerardo Garcés, exmédico de la UD Las Palmas, agredido en un altercado de tráfico, explicó ayer así su versión sobre lo ocurrido: "El miércoles día 29 a las 9.30, mientras cruzaba con mi pareja por el paso de peatones existente en la calle Fernando Guanarteme, esquina con Olof Palme, casi fuimos atropellados por un conductor que venía a alta velocidad para lo permitido en la zona, y sin respetar que estábamos en dicho paso de peatones".

El doctor Garcés detalla que "tras alcanzar la acera nosotros, el conductor frenó en seco sobre el paso de peatones recriminándonos que "cruzásemos sin tener en cuenta que él venía ya a mitad de la calle".

"Yo le indiqué que no debía venir a esa velocidad y tenía que haber respetado que estábamos cruzando en zona de prioridad para los peatones", relata Garcés. "Al no gustarle mi comentario me amenazó con golpearme y enseñarme normas de circulación. Al ver que no iba a conseguir convencerlo le dije que estaba dándole mal ejemplo a un menor con el que iba en el coche y me di la vuelta para seguir mi camino. A partir de ahí, sin justificación alguna, se bajó del coche y la emprendió a golpes y empujones con nosotros".

"Muchas personas que estaban presentes en ese momento, le recriminaron su actitud y una de ellas en concreto le dijo que si no le daba vergüenza actuar de esa forma tan agresiva. Inmediatamente comenzó a golpearle puñetazos y patadas hasta que otras personas consiguieron separarlo", añade Garcés. "Le indicamos que habíamos llamado a la policía y se metió en su coche saliendo a toda velocidad de allí. Obviamente pusimos denuncias ante la Policía Nacional".

Tal vez estos hechos puedan ser considerados un altercado", dice Garcés en una carta a este periódico ya que entiende que la información publicada el domingo "falta a la verdad y daña mi imagen como si yo fuese un pendenciero, cuando he sido el agredido, junto con mi pareja y la persona que salió a defendernos". "Me parece absolutamente inaceptable el modo en que esto se ha publicado", cree Garcés.