Detienen a un hombre en Soutomaior (Pontevedra) por matar a su hermana y a su sobrina

Un hombre de 52 años ha sido detenido en Soutomaior (Pontevedra) a primera hora de esta tarde por el asesinato de su hermana y su sobrina. Según fuentes oficiales, los hechos ocurrieron alrededor de las 15.30 horas en la finca de la vivienda familiar, situada en Monte do Coello, muy cerca del castillo. El hombre fue encontrado por agentes de la Policía Local poco más tarde al lado de los cadáveres. Al parecer, el crimen se habría cometido con un arma de fuego.

El lugar de los hechos ha sido acordonado para llevar a cabo la investigación y pendientes de que el juez ordene el levantamiento de los cadáveres. También ha acudido la pareja de Genoveva G.R., quien ha declarado a los medios que la fallecida se había desplazado en compañía de su hija, que reside en Rois, desde su vivienda en Barreiro, en Vigo, hasta Soutomaior para dar de comer a unos perros que tenía en una finca. Desde allí ambas mujeres se habrían dirigido a la vivienda de Miguel G.R. -conocido en la zona como Miguel 'el del monte'-, una chabola situada en una zona boscosa.

Preguntado por algún hecho que podría haber desencadenado el doble crimen, el hombre ha señalado que podría haber sido "por culpa de una escalera que se llevó sin pedirle permiso. Fue la liada que tuvieron". "No se hablaban pero dentro de lo que cabe no había ningún conflicto, cada uno iba por su lado", ha apostillado.

En esta misma línea se ha manifestado una de las hermanas del presunto asesino y la fallecida. "Yo conozco a mis hermanos y no son personas conflictivas. No somos una familia que tenga una relación muy allegada pero lo que yo conozco de ellos es que no son personas como para llegar a este extremo. Tenían las diferencias que puede tener cualquier hermano", ha afirmado la mujer, que considera "aún más increíble, más de ciencia ficción", que el presunto autor del doble crimen tuviera un arma de fuego.

Dos días de luto

Por otra parte, el Concello de Soutomaior decretará dos días de luto oficial por el doble homicidio. Así lo ha confirmado el alcalde de esta localidad, Agustín Reguera, que ha señalado que, además del luto oficial, se suspenden todas las actividades municipales previstas para este fin de semana. El regidor ha constatado la gran "consternación" que se vive en el pueblo después de este suceso.