Un incendio en La Palma obliga a evacuar varias viviendas

Efectivos de las Fuerzas de Seguridad están procediendo a evacuar a varios vecinos cuyas viviendas son cercanas al fuego que se mantiene activo en el municipio de Garafía al norte de La Palma.



En la zona siguen trabajando los efectivos de extinción con el objetivo claro de evitar que las llamas lleguen al barranco de Briestas, lo que dificultaría la intervención de los equipos desde tierra.



Actualmente en la zona las temperaturas están facilitando los trabajos, ya que con la caída de la tarde estas bajaron hasta los 25º y prácticamente no se registra viento en la zona. La humedad relativa del aire sí es baja, situándose en torno al 20%.



Aproximadamente a las 18:00 horas de este viernes se iniciaba un incendio forestal en un barranco de la zona conocida como Catela, en el municipio de Garafía, al norte de La Palma.



Hasta allí se han desplazado los efectivos contraincendios de la Consejería de Medio Ambiente, así como un helicóptero de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), con base en Puntagorda, y el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) con base en el aeropuerto palmero.



En la zona trabajan todos los efectivos para intentar parar el avance de las llamas que ya han alcanzado la zona de pinar. El poco tiempo de luz solar se torna en imprescindible para que el trabajo desde el aire, conjunto con el de los efectivos de tierra, pueda hacer efectivo el control del fuego.



Las autoridades recomiendan a la población que no se acerque a la zona del conato para facilitar el trabajo a los medios que están en la zona.



Las elevadas temperaturas de la zona están propiciando un rápido avance de las llamas.



Con la llegada de la noche, las unidades aéreas que trabajan en el incendio del norte de La Palma, compuestas por tres helicópteros, se retiran a sus bases, dejando a los medios terrestres en la lucha para evitar que el fuego se adentre en el barranco de Briestas.



El Cabildo de Gran Canaria ya anunció que durante la jornada del sábado, en caso de ser necesario enviará a La Palma un equipo Presa, Bravo y varios mandos para seguir en la lucha contra este incendio forestal.



A esos efectivos se sumarán también una dotación de la UME que zarpa esta noche, aproximadamente a las 22:00 horas, desde el muelle de Los Cristianos (Tenerife) para ayudar en las labores de extinción en el incendio. Un fast ferry regresará desde La Gomera hasta a isla de Tenerife para recoger a este convoy de la UME y poner rumbo a La Palma.



Como medida preventiva por el conato de incendio en Garafía, se ha evacuado a vecinos de Catela y El Colmenero. Los efectivos continúan trabajando en la zona.



El presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, espera que "que se pueda controlar y no entre en el barranco porque se tornaría más compleja la situación".



Actualmente se decretó el Nivel 1 de la emergencia, y se está estudiando la declaración de Nivel 2 en el Puesto de Mando Avanzado situado en el polideportivo de Puntagorda.



Por su parte, el Cabildo de Gran Canaria ha anunciado este viernes que el sábado enviará a la isla un equipo Presa, otro Bravo y varios mandos para colaborar en la extinción del fuego. Se sumarán así al helicóptero Kamov que ya ha sido enviado a la zona desde su base al sur de Tenerife, y que ha iniciado las descargas esta misma tarde.





