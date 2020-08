Una 'influencer' enfermera graba cómo maltrata a una anciana en una residencia

La Conselleria de Benestar Social i Famílies ha anunciado este lunes una inspección por el vídeo de dos auxiliares de enfermería en prácticas de una residencia de ancianos en Terrassa en el que se da un trato vejatorio a una anciana postrada en una cama, tras el escándalo provocado en las redes sociales.



Davant d'aquestes imatges que mostren un tracte vexatori a una residència de gent gran, el Departament ha activat la inspecció de serveis socials. https://t.co/0CaGd2NN1X — Afers socials.gencat (@aferssocialscat) August 24, 2020

Mireu i feu-lo rular, si us plau. No cal comentaris. Només escoltar lo que li diu a la iaia que està al llit. Quin fàstic, senyor.

A un geriàtric de Terrassa. De @Bcnlegendz pic.twitter.com/w9mTmrxrIX — naxoxan (@naxoxan) August 24, 2020

si podéis compartir este vídeo para que se haga lo necesario porque es vergonzoso el trato a esa señora, estan en practicas y es terrible ?? pic.twitter.com/tcr2goz1c4 — pola (@biebspola) August 24, 2020

A xarxes corre un vídeo que mostra comportaments inacceptables i ofensius a la residència Mossèn Homs (gestionada x Generalitat), per part de membres del seu equip professional. No tolerarem aquestes actituds. He comunicat els fets al govern català. Exigim respostes contundents. — Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) August 24, 2020

El vídeo, procedente de una cuenta de Instagram, mostraba cómo una auxiliar, que no deja de reírse ante la cámara, graba el proceder de su compañera maltratando a la paciente. Mientras se supone que da de comer a una anciana encamada, la joven empleada le va diciendo frases comoY mientras se va disculpando diciendo "no soy así, es que me saca de quicio", sin mucho enfado aparente.Además,que ha de tomar porque interpreta que la anciana no la quiere, y la amenaza diciendo que "ya verás cuando te duela".Mientras, la compañera que graba y que se va enfocando alternativamente, no para de reírse, lo que hace que la auxiliar de enfermería aún se tome menos en serio su tarea de asistencia y dedique su atención a la cámara.El vídeo, que han difundido varios usuarios por Twitter, uno de cuyos usuarios ha identificado a una de las empleadas protagonistas como una joven que se define como "Bikini fitness junio" y "auxiliar de enfermería" y queAnte el revuelo de numerosos usuarios de Twitter condenando la actitud de las dos jóvenes, una de las chicas ha hecho privada su cuenta y ha realizado un directo ante sus seguidores para dar explicaciones sobre su grabación.La residencia Mossen Homs de Terrassa, donde ha ocurrido el episodio, ha afirmado quedespués de que numerosas personas les alertaran sobre la existencia del vídeo.El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, también ha condenado el hecho y hporque la residencia es concertada.