El homicida confeso de Yurena López, Víctor Ayoze Gil, ha declarado este lunes ante el el juez Nicolás Acosta de la Sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas que “nunca” había maltratado a la víctima antes de su muerte, tal y como aseguran las acusaciones.

Asimismo, sostuvo con lágrimas en los ojos que la discusión previa al homicidio no fue porque Yurena quisiera irse de casa y abandonarlo, sino porque él se había ido a su finca a pasear y darle de comer a sus perros y, al llegar a la casa en donde residía con la joven, esta le reclamó porque se le hacía tarde para llegar a sus prácticas de conducir y que, además, él le dijo que no iba a poder llevarla por lo que comenzaron a discutir.

Acto seguido, según el acusado Víctor Ayoze Gil, Yurena le agredió primero. “Me empujó, yo la empujé, ella cogió una navajilla y me atacó, yo se la quité y después la estrangulé”, narró. Sin embargo, las acusaciones pública, particular y popular destacaron que no se encontraron huellas de la víctima en la supuesta arma blanca utilizada por la víctima para intentar agredir al acusado.

El autor del crimen también insistió ante el juez que su amigo y acusado de ayudarle a encubrir el crimen, José Manuel H., no le ayudó a embalar el cuerpo de la joven en bolsas con cinta americana, pese a que este estuvo acompañándole durante varias horas momentos después de que Gil matase a la que era su pareja.

Por su parte, José Manuel H., negó haber ayudado a Víctor Ayoze Gil a esconder el cuerpo y aseveró que a penas este le confesó que había acabado con la vida de la joven, le dijo que acudiera a comisaría a confesar el crimen.

El juicio continúa este martes con la comparecencia de varios testigos, entre ellos, la hermana y una amiga de la víctima. La Fiscalía solicitó 22 años de prisión para Víctor Ayoze Gil por un delito de asesinato mientras que para su amigo José Manuel H., requirió tres años por el delito de encubrimiento.