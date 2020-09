La madre del principal acusado por el crimen de Yurena López de 23 años declaró este martes ante el tribunal que su hijo le confesó que había matado a su pareja porque discutieron después de que este le diera una patada a uno de los perros. Una versión que es diferente a la que ha dado el autor confeso sobre lo ocurrido ese día.

En el juicio que se celebra en contra de Víctor Ayoze Gil de 38 años en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en el que se le imputa el delito de asesinato con las agravantes de parentesco y género por haber acabado con la vida de su novia el 31 de marzo de 2017, su progenitora, Águeda González, añadió que no vio a Yurena antes de irse a trabajar y que en la vivienda donde residían el acusado y la víctima no había perros.

La testigo señaló además que su hijo llegó a casa en la tarde y ella tras verlo nervioso le preguntó qué le sucedía. “Él se puso a llorar y me dijo: mamá se me fue de las manos, lo siento”, relató, a su vez narró que el procesado tras contarle lo sucedido a ella y a su marido, decidió bañarse y cambiarse de ropa para posteriormente ir a comisaría. Con respecto a dónde se encontraba el cadáver de Yurena, la madre del encausado dijo que intentó buscarla para ver si todavía se podía hacer algo por la joven, pero su vástago le indicó que “ya ella no estaba ahí”.

La testigo que manifestó que no conocía al supuesto cómplice de su hijo, José Manuel H., reveló además que el autor del crimen solía acudir acompañado de Yurena a la finca donde se encontró el cuerpo de la víctima. “A los dos les encantaba ir a pasear y darle de comer a los perros”, expresó.

Por su parte, la hermana de la víctima Vanesa López contó que sobre las 18.20 horas del día de los hechos Víctor Ayoze Gil le llamó para citarla y le dijo que había tenido una discusión con Yurena y que esta le había sacado un cuchillo. “Me dijo cuñi necesito verte. Una vez que llegó en compañía de su madre, yo me metí al coche y él se sentó conmigo detrás, yo le vi unos rasguños en la cara y le fui a dar un abrazo. Acto seguido, me apartó y me dijo que se le había ido de las manos”, relató la joven. “Yo no entendía nada de lo que estaba pasando hasta que él me dijo: cuñi que la asfixié y yo solo le pedía que me dijera que era mentira”, añadió con la voz quebrada.

El juicio continúa este miércoles con la comparecencia de más testigos de los hechos. La Fiscalía pide una condena de 22 años de cárcel para el principal acusado mientras que para su presunto cómplice solicita tres años de prisión.