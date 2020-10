La primera actuación se desarrolló el pasado día 17 del mes en curso, cuando Agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Guardia Civil de Fuerteventura, con motivo de la intensificación de servicios para la protección de especies protegidas en la citada isla y evitar el marisqueo furtivo, denunciaron a una persona que portaba en el maletero de su vehículo una especie prohibida de marisco por encontrarse en época de veda.

Alrededor de las 09:30 horas, cuando los agentes de la Guardia Civil patrullaban por el litoral costero conocido como Agua Liques, del término municipal de Pájara, le dieron el alto a un vehículo con un ocupante en su interior con iniciales D.M.R, de nacionalidad española residente en la isla, al cual se le localizó en el maletero del vehículo un saco, dos bolsas y una mochila con aproximadamente 700 ejemplares de mejillones que acababa de capturar en las rocas del litoral, de muy difícil acceso y aprovechando la marea baja, arrojando un peso aproximado de 41 kilogramos de mejillones “Perna perna”.

Segunda actuación

Dos días después los agentes de la PAFIF dirigen sus servicios nuevamente a la protección de especies protegidas, detectando esta vez en la costa de Aguas Verdes en el municipio de Betancuria a otro vehículo saliendo del litoral costero con otras dos personas, los cuales llevaban en el interior del mismo tres sacos de grandes dimensiones y una mochila con 1300 ejemplares aproximadamente de mejillones “Perna perna”,que acababan de capturar en las rocas del litoral aprovechando la marea baja, arrojando un peso aproximado de 94 kilogramos .

El objetivo de todas estas personas denunciada presumiblemente era la comercialización de los ejemplares capturados, diezmando su ya preocupante población y dificultando la recuperación de la especie.

Potencial riesgo para la salud

La Guardia Civil continúa con las investigaciones para detectar los comercios, locales y/o particulares que están adquiriendo dicho género de origen ilícito, lo cual supondría una infracción grave a la Ley de Pesca en Canarias, y que puede ser sancionado entre 301 y 60000 euros.

Además dicha actividad haría que continuasen estos expolios, infringiendo a la vez normativa sanitaria alimentaria, por lo que se recomienda no adquirir pescados o mariscos que se vendan a un precio anormalmente bajo y sin etiquetado, ya que no se puede seguir la trazabilidad de estos alimentos, al no haber pasado por una Lonja o Cofradía y tratarse de productos que por lo tanto resulta imposible conocer su procedencia, estado de conservación o transporte, así como el hecho de no haber pasado control sanitario de ningún tipo, lo cual puede derivar en un posible riesgo de salud pública e intoxicación del consumidor final.

La captura del Mejillón Canario está prohibido durante todo el año en todo el litoral costero de Fuerteventura por la Orden de 16 de Julio de 2004 (BOC nº 141 DE 22 de Julio de 2004) en la que se estableció la veda de esta especie por la preocupante situación en la que se encontraba la especie, peligrando su permanencia y futuro desarrollo.

Durante estos días también fueron denunciados otras cinco personas que también realizaban distintas actividades de recogida de especies tales como Lapas y Bugardos pero en días distintos a los autorizados así como en cantidades superiores a las permitidas.

Infracción

A consecuencia del servicio la Guardia Civil intervino los ejemplares y los devolvieron al mar con vida, tramitando las correspondientes denuncias a la personas que capturaron los mejillones por infracción administrativa grave al artículo 70.3 la Ley 17/2003 de Pesca de Canarias, la cual es remitida a la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias.

Las infracciones por estos hechos pueden ser sancionados con multa de 301 a 60.000 euros, así como el decomiso de los productos o bienes obtenidos y los aparejos o útiles utilizados.