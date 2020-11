D.E.P. Francisco González Saavedra (1932–2020). Pensábamos que serías eterno, o al menos en nuestras mentes siempre vivirás de esa manera, sabemos que hubo momentos en los que por el ajetreo del día a día no aprovechamos nuestras compañías todo lo que nos hubiera gustado y ahora más que nunca nos arrepentimos de haber perdidos esos pequeños momentos juntos en la finca, en casa, o simplemente acostados en la cama mientras tu te despertabas. Pero, aún así, sabemos que estás orgulloso de nosotros, de la familia que has creado y de lo que somos.

Ahora, ya no estás a nuestro lado, ya no te podremos ir a buscar a la finca o al banco de Molino de Viento por las tardes si necesitamos algo, ya no tenemos esa ala de un ángel que nos protegía mientras estábamos juntos aquí abajo, ya no estas, y aunque ha pasado poco tiempo ya te echamos mucho de menos.

Sinceramente nunca pensábamos que tuvieras esta despedida, pensamos en grandes masas, en algo multitudinario, pero no por la persona que fuístes y la que la gente admira en la calle por tu honradez y por las cosas que hicistes por el pueblo, si no por que en nuestra mente y en nuestro corazón eres y serás nuestro Rey, el Rey de la casa. Ya no estás aquí, pero sabemos que aún nos escuchas y sólo queríamos agradecerte todo lo que en vida nos has dado, aunque tú siempre dijeras que “eso son tonterías”.

Queremos agradecerte cada palabras, gesto y muestra de cariño incondicional que nos has dado estos preciosos años.

Queremos agradecerte el que nos enseñaras que la edad es un número y que lo importante son las ganas de vivir y la vida.

Gracias por enseñarnos algo tan básico ocmo que el zumo de naranja no viene de un tetrabrik y por hacernos admirar el duro y arduo trabajo que hay detrás de la agricultura.

Gracias por enseñarnos que hay que ser joven de corazón, pero maduro de cabeza y que hay que luchar por seguir vivo y feliz haciendo lo que uno más ama, con honradez y con lealtad.

Queremos agradeecerte cada una de las veces que nos escuchabas atentamente sin decir una palabra, nunca querías probelmas ni mucho menos fomentarlos, pero siempre estabas ahí, para escuchar y servir de apoyo incondicional a tu familia.

Queremos agradecerte la multitud de sonrisas que nos has dado, la cantidad de abrazos calentitos y los besos infinitos que nos han regalado. Gracias por apoyarnos siempre en nuestros proyectos y creer en cada uno de nosotros, gracias por tener fe en nosotros cuando nosotros mismos no lo hacíamos. Gracias.

Sabemos que ahora estas en un lugar mejor, y que desde ahí estarás cuidando de cada miembro de la familia. Sabemos que estás ahí para seguir advirtiéndonos cuando hagamos las cosas mal y cuando no estemos siendo educados. Sabemos que estarás ahí cuando digamos una palabra más alta que la otra para decirnos que eso no nos modales. Sabemos que estarás ahí, siempre. Gracias por ser nuestra luz, por haber existido y por haber estado con nosotros por y para siempre.

Te queremos. Tu esposa Pepita; tus hijos: Pepa y Paco; tus hijos políticos: Juan Carlos y Paqui; tus nietos: Raquel, Estefanía, Jorge, Ana y Carlos; tu bisnieta: Nazaret y tus hermanas: Amada, Marcela y Margarita. Un besito al cielo.

(Francisco González Saavedra, ex alcalde de Mogán, falleció el pasado 18 de septiembre, a los 88 años de edad, víctima del coronavirus. Había protagonizado los momentos de desarrollo del sector turístico en Mogán y ocupó la máxima responsabilidad municipal entre 1983 y 1991. Sus seres queridos del entorno familiar más cercano cumplen con estas líneas con su memoria).