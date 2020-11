El profesor de kárate Vicente Castellano, propietario del gimnasio Hodori de Arucas que el pasado mes de octubre fue condenado a once años de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales a un alumno que ahora tiene 16 años, asegura que durante la celebración del juicio la madre del menor entró en “incoherencias y contradicciones” que en la sentencia se tratan “de forma esquiva”.

Castellano relata en una carta escrita desde la cárcel, donde se encuentra internado desde hace dos años, que la mujer no recordó durante su declaración en sede judicial que avisara a los médicos de que habían abusado sexualmente a su hijo y que le habían penetrado. “El abogado en el juicio procedió a enseñarle el parte médico en el que el profesional encargado de la exploración redacta que el niño no tiene síntomas de penetración ni rastros de semen, tal como denuncia su madre”, escribe.

El maestro de kárate, que ha intentado sin éxito hacerse con una copia del parte médico para cotejarlo, se pregunta: “¿Puede una madre no recordar a pesar de estos dos años por qué motivos fue al ambulatorio cuando éste es el punto central de la denuncia?”. Para responderse: “Perplejo me quedo cuando este argumento, el cual queda reflejado en el vídeo del juicio del día 17 de septiembre, no tiene ninguna consistencia y dándoles igual lo que los profesionales médicos dijesen en el momento a la hora de realizar el parte de tan importante exploración”.

La otra contradicción en la que, según el condenado, entra la denunciante tiene que ver con una entrevista de esta con una psicóloga. En este sentido, apunta que ante la pregunta de si se le notificó la asistencia a una entrevista con una psicóloga forense, respondió: “A mi no me han notificado nada de eso, no tengo conocimiento de tener que asistir a ninguna entrevista con ninguna psicóloga”. Castellano relata que durante el juicio el abogado le repreguntó hasta en dos ocasiones si no asistió, y la madre volvió a negarlo de manera repetida.

La anormalidad llega, según el maestro, cuando se le cuestiona a la psicóloga si hizo el informe de la madre del niño, quien respondió de forma afirmativa. El karateca afirma que a la pregunta a la profesional de cómo pudo hacer el informe de la denunciante si esta última niega que se presentara a la entrevista, “no hubo respuesta alguna”. “Esto”, añade, “creo que también es de mucha importancia y no fue contemplado por los jueces y tampoco fue expuesto en la sentencia”.

El maestro aclara que hace estas declaraciones ahora y no antes de que se celebrara el juicio para “no obstaculizar o entorpecer ninguna actuación o diligencia acometida” y denuncia que han querido convertir lo ocurrido en un nuevo caso kárate, “algo que difícilmente conseguirán ya que no se ha dado en estos dos años nada similar al caso kárate ni a ninguno de los casos de abusos sexuales que se han vivido en otros colectivos deportivos”.

Apoyo de sus alumnos

Castellano señala en la carta que gracias al “apoyo incondicional” que recibe de padres y alumnos, así como de su familia, no va “a parar de luchar”. “No me rendiré, no conseguirán que doble mis rodillas y las apoye en el fango podrido en que se ha convertido la injusta Justicia que pretende defender nuestros derechos”. Asimismo, asevera que volverá a caminar por su “Arucas natal” con “la cabeza muy alta y mirar a los ojos y cara a cara a cada uno de los alumnos sin avergonzarme”.