La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, a través de las unidades operativas y de la Unipol, procedió la noche del viernes al desalojo de más de un centenar de personas reunidas en las canchas de la Casa Pisaca, en El Toscal, tras verificar que no mantenían las mínimas medidas de seguridad para evitar la propagación de coronavirus. Asimismo, los agentes también tuvieron que intervenir en el Parque de La Granja, en la zona del skate park, donde se encontraban reunidos más de 60 jóvenes, que tampoco respetaban las medidas preventivas mínimas.

Pero es que solo un día antes, el jueves pasado, los efectivos de la Policía intervinieron también en estos mismos espacios. En las canchas de la Casa Pisaca, disolvieron una reunión de unos 40 jóvenes, y en La Granja, una concentración multitudinaria. En la mayoría de los casos, las personas que se encontraban en estos lugares no llevaban mascarillas ni respetaban la distancia interpersonal.

El alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), califica estos hechos de “inaceptables” y señala que solo queda “la responsabilidad individual como escudo ante esta pandemia por el coronavirus Covid-19”. En el caso de los más jóvenes, Bermúdez hace un llamamiento a los padres para que contribuyan “a la vigilancia de la norma”.

“La Policía Local sancionará sin contemplaciones a las personas que no cumplan o a los locales que no respeten la normativa”, apunta Bermúdez. Desde agosto, la Policía Local de Santa Cruz ha incoado más de 1.800 actas de infracción. De estas, más de 900 multas se han puesto por no hacer uso de la mascarilla; 349 por la práctica del botellón, es decir, por el consumo de alcohol en la calle; 18 por reuniones en la vía pública de más de 10 personas; y 30 por fumar sin mantener la distancia mínima. La media mensual se sitúa en 456 sanciones. De momento, octubre ha sido el mes en el que más se han levantado actas, con un total de 704.

En las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno canario se incluye la recomendación a los municipios de cerrar por la noche parques, zonas de esparcimiento al aire libre y vía pública, cuando se produzcan aglomeraciones para la práctica del botellón.