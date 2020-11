La acusada de haber asesinado en Elda a un niño de ocho años ha relatado su declaración ante el juez que instruye el caso de Dominique que el niño se atragantó con un trozo de jamón mientras ella se estaba duchando y trató de sacarlo metiendo la mano en la boca, dándole golpes en la espalda y haciendo el boca a boca.

Sobre el motivo que le llevó a simular un asalto, Alejandra G. P. ha subrayado que se le ocurrió "de repende": "Tenía miedo por fallarle a mi pareja que me había dejado que le cuidara. Ni yo misma sé por qué lo hice, se me fue la cabeza". "Me arrepiento mucho de no haber contado antes la verdad. Estaba hundida y no encontraba la salida", ha añadido.

También ha admitido que envió una carta anónima a su madre en la que se decía que lo ocurrido era obra de "unos sudamericanos y que se les fue de las manos". De igual forma, ha dicho que lo hizo porque le empezaron a llegar comentarios de que sospechaban de ella y que "se iba a pudrir en la cárcel": "Me puse mucho más nerviosa".

La mujer fue recibida con insultos a su llegada a la Audiencia de Alicante desde prisión. Una persona del entorno de la madre de acogida del menor la estaba esperando a gritos de “asesina” y sosteniendo un cartel en el que se leía “Justicia para Dominique”.

En la Audiencia se ha seleccionado esta mañana el jurado popular y está compuesto por seis hombres y tres mujeres. La Fiscalía pide para ella la prisión permanente revisable, por lo que en caso de fuera condenada sería la segunda vez que se aplica esta medida en la provincia de Alicante.

El juicio tendría que haberse celebrado en junio pero se suspendió a causa de las restricciones sanitarias por la pandemia. Nuevamente se señaló para octubre, pero se tuvo que suspender ante las dificultades para poner en marcha un servicio de estenotipia que garantizara que la acusada puede seguir la sesión, ya que padece de una discapacidad auditiva.

Los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2017 en el domicilio de Elda donde convivían la acusada y su pareja sentimental. El menor se encontraba compartiendo unos días en la vivienda con su padre de acogida, en virtud del régimen de visitas acordado por la Generalitat. La Fiscalía sostiene que a causa de los celos que sentía la acusada hacia el pequeño, lo estranguló con una camiseta y después simuló que ella y el pequeño habían sido atacados por unos desconocidos, que habrían intentado violarla a ella.

Para reforzar esta versión, llegó a cortarse la camiseta y el sujetador que portaba para que pareciese que había sido objeto también de un intento de abusos y del mismo modo despojó al niño, ya fallecido, de parte de su ropa, con la misma intención.

La fiscalía considera a Alejandra G.P. responsable de un delito de asesinato y otro de simulación del delito, y pide que indemnice a los dos padres de acogida con 5.000 euros cada uno en concepto de daños morales.

Por su parte la acusación particular, que ejerce la madre de acogida del menor asesinado, también reclama la prisión permanente revisable por el asesinato, así como cinco años por las lesiones psíquicas causadas a la mujer por todas las circunstancias que rodearon al crimen y otros nueve meses por simulación de delito.

