Un hombre, todavía sin identificar, resultó herido de bala después de que unos agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón tuvieran que repelerle con un disparo en la pierna. Esta persona sacó un arma corta y les encañonó cuando iban a identificarle. En ese momento había cuatro agentes.

Los hechos han tenido lugar sobre las 17.30 horas en la calle Boggiero del zaragozano barrio del Gancho. A la altura del número 80. Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de la Policía Nacional así como una ambulancia que ha trasladado al herido al hospital universitario Miguel Servet de Zaragoza.

Varias llamadas a la sala del 091 de viandantes atemorizados que afirmaban haber sido amenazados con una pistola por un hombre de raza negra ha hecho que la patrulla implicada se haya desplazado con rapidez hasta el lugar.

En un primer análisis del arma, esta era real y estaba cargada con munición. Ningún agente resultó herido.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado miembros de la Brigada Provincial de Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

"Parece la jungla"

Algunos vecinos de la zona, que se encontraban en las inmediaciones, lamentaron que el barrio se viera otra vez envuelto en un suceso de este tipo. "Qué pasada, esto se está volviendo la jungla", aseguró uno de los curiosos que se acercaron a la zona acordonada mientras los miembros de la Brigada Provincial de Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Aragón trataban de recoger pesquisas e identificaban los lugares alcanzados por los disparos.

"Cuando he escuchado los disparos he bajado a la calle y ya he visto que estaba el hombre en el suelo", destacó Lhoussain Jospeh, residente en un portal cercano al tiroteo. Los disparos sonaron "como petardos muy fuertes", según otro vecino del barrio que se encontraba en la calle Cerezo, perpendicular al lugar de los hechos. Explicó que aunque las peleas y las detenciones son habituales en la zona, esta ha sido la primera vez que ha escuchado disparos.