En la noche del sábado al domingo, 29 de noviembre, un grupo de jóvenes se reunió en la plazoleta Farray de la capital grancanaria, donde organizaron una improvisada fiesta nocturna en la que los asistentes no llevaban mascarillas y no respetaron la distancia de seguridad infringiendo así las normas para combatir la propagación de la Covid-19.

Vecinos de la zona grabaron los hechos, que tuvieron lugar sobre las 01:45 horas y denunciaron el ruido y la actitud incívica, que no es nuevo en este rincón de Las Palmas de Gran Canaria.

Botellón ilegal en Pedro Hidalgo

Y no fue el único lugar en el que no se respetaron las medidas anticovid. Este domingo, efectivos de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervinieron en un botellón en el barrio de Pedro Hidalgo, en la zona del campo de fútbol en el que los asistentes no llevaban mascarilla y no mantenían la distancia mínima de seguridad.

Un joven pone de excusa que le han robado la mascarilla para evitar ser sancionado

En la madrugada, la Ud. Nocturna Especial ??intervenía en varios puntos de la ciudad con grupos de jóvenes levantando actas por carecer de mascarilla y consumo de alcohol.#ExcusaModoDios ¡Sr Agente! Nos acaban de atracar y nos han robado la mascarilla (con el móvil en la mano)?? pic.twitter.com/N4w5cfiBHs — Policía Local LPA (@PoliciaLPA) November 29, 2020

La Unidad Nocturna Especial de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha intervenido la pasada madrugada en varios puntos de la ciudad para velar por el cumplimiento de las medidas para evitar la propagación de la covid-19.

Durante la actuación policial, los agentes tuvieron que intervenir en varias ocasiones debido a la concentración de grupos de jóvenes, levantando actas por carecer de mascarilla y por consumo de alcohol en la vía pública.

Según ha informado la Policía Local en su cuenta de Twitter, en una de esas actuaciones un joven, con el móvil en la mano, llegó a poner como excusa que les acababan de atracar y que les habían robado las mascarillas.