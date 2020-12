Un enfrentamiento en una playa de Mogán entre Kevin León, de 27 años y natural de Arguineguín, y Rachid, un educador social de origen marroquí, ha provocado una ola de protestas en las redes sociales. Las dos versiones del origen de la trifulca difieren, pero la pelea tuvo lugar el pasado miércoles sobre las 19 horas y ambos implicados han interpuesto sendas denuncias con sus partes de lesiones. Entre medio, Indira Díaz, educadora social presente en el suceso, está recibiendo amenazas a través de las redes sociales.

Indira Díaz, de 21 años, cuenta que estaba de excursión con 12 menores por el Sur de la Isla cuando, supuestamente, Kevin se enfrentó a los chicos con insultos en el paseo de una playa de Mogán. Su compañero, Rachid, advierte al joven de que no insulte a los menores. Ambos se apartan y acaban en una pelea en la que, según la versión de los educadores sociales, no intervienen los menores.

Kevin, por otra parte, explica que paseando por la playa escuchó a los menores decir cosas a dos chicas que pasaban por allí. "Les dije 'eso no, por favor'". Según Kevin, discutió con el educador social. "Acabamos agarrados y me hizo un mataleón", afirma. Durante la trifulca perdió varias de sus pertenencias y los menores le propiciaron puñetazos y patadas, según Kevin. "La educadora social no hizo nada y gritó al otro 'mátalo, mátalo'", asegura.

Ambas partes fueron a por un parte de lesiones para presentar las denuncias pertinentes con la mala suerte de que se vuelven a encontrar en el hospital, donde se sucede otra enfrentamiento entre Rachid y Kevin y su hermano.

Las redes se han llenado de mensajes contando las versiones de lo sucedido, como el vídeo de la hermana de Kevin, mientras Indira ha recibido docenas de mensajes con amenazas en sus cuentas en redes sociales.

La Guardia Civil ha comenzado una investigación de lo sucedido y el suceso se resolverá en los tribunales.