El Ayuntamiento de Agaete ha solicitado este sábado a todas las administraciones competentes en el accidente de la noche del jueves, en el que un barco de Fred. Olsen quedó encallado en las inmediaciones del Muelle de Las Nieves, que se dé a conocer "cuanto antes" el resultado de las analíticas que se tomaron en las aguas alrededor del buque tras localizarse un escape de combustible de uno de sus depósitos.

La alcaldesa del municipio, María del Carmen Rosario, ha insistido en que es necesario resolver el problema urgentemente para que la Cofradía de Pescadores de Agaete pueda salir a faenar, y ha exigido "máxima transparencia" a la hora de anunciar el resultado de esas muestras, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

En la primera reunión del Comité Asesor constituido para coordinar todos los aspectos técnicos de la emergencia, hacer balance de la situación y dar a conocer las medidas a adoptar, María del Carmen Rosario ha trasladado a Puertos Canarios, Capitanía Marítima y a la propia naviera Fred. Olsen Express su preocupación por esta mancha de combustible y sus posibles efectos en el hábitat.

En este sentido, Capitanía Marítima ha anunciado que se ha activado el Plan Nacional de Contingencias Marítimas en Nivel 1, por lo que todos los medios y recursos están ya disponibles, al tiempo que ha admitido la aparición de unas irisaciones en una mancha de 300 metros que salió del muelle tras el accidente, para la cual se han colocado barreras alrededor del buque encallado para evitar que la mancha se propague.

El próximos lunes se espera tener el resultado de las analíticas tomadas a las aguas de Agaete. No obstante, desde Capitanía Marítima se ha asegurado que la situación está controlada, puesto que se trata de un gasoil volátil que se disuelve con el movimiento del agua, aunque sí han reconocido que habrá un fuerte olor durante uno o dos días, si bien no quedarán manchas contaminantes en el litoral del municipio.

Por su parte, Salvamento Marítimo ha coincidido en que el producto que hay en las aguas alrededor del barco es gasoil volátil, el cual se evapora fácilmente y que lo que se ve son irisaciones, al tiempo que ha aseverado que esa contaminación "no irá a más", si bien se tomarán catas de forma continua y se informará transparentemente de cada una de ellas.

No obstante, la alcaldesa de Agaete decidió, a media mañana del viernes el cierre de todas las playas del municipio. "Me dicen que el escape de gasoil es mínimo, pero mantendré esta medida por precaución hasta que el resultado de las analíticas del agua certifique que no hay riesgo para la salud", ha agregado la regidora.

Rosario también ha tenido palabras de agradecimiento para los pescadores de la Cofradía, quienes a pesar del peligro del temporal no dudaron en salir con sus embarcaciones para ayudar a la tripulación del ferry, maniobrando hasta sujetar los cabos.