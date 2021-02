Las imágenes de la agresión a un ciclista en Cercados de Araña circularon la semana pasada por las distintas redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea entre los canarios y además, el hecho trascendió las fronteras isleñas. El programa de Ana Rosa, en Telecinco se hizo eco de lo acontecido en la cumbre grancanaria el pasado sábado 23 de enero, cuando Raúl Márquez fue víctima de una grave agresión por parte de un conductor que le había adelantado previamente y con el que coincidió kilómetros después.

"Ese día subimos mis compañeros y yo el Pico de las Nieves en Gran Canaria", comenzó contando el protagonista de los hechos. "En el descenso, yo era el último de los tres, este vehículo nos adelanta de malas maneras porque no entrábamos todos en la carretera con el coche que subía, él y nosotros... casi tira a mi compañero", continuó.

"A 1.000 metros me encuentro el coche y me dice '¿qué pasa, me estás siguiendo?', yo le respondí 'no, pero casi tiras a mi compañero", prosiguió. "Tengo una muela rota, este lado de la cara no lo puedo usar, no me atrevo a coger la moto ni el coche porque tengo una falta de equilibrio...", explicó en el programa conducido por Ana Rosa Quintana.

"Las marcas que hay en el casco... menos mal que lo llevaba porque no sé lo que hubiera pasado", finalizó

La versión del agresor

El autor de la agresión al ciclista Raúl Márquez difundió un vídeo en el que da su versión de los hechos. Admite la agresión y pide perdón, pero tacha a Márquez de "sinvergüenza" y "mentiroso" por estar contando la historia en los medios de comunicación sin admitir, dice en el vídeo, que él también tuvo parte de culpa por haberle incitado "a la violencia". Por eso le pide que diga "la verdad" de lo ocurrido.

"No te fui a buscar para pelearme ni nada", señala el agresor, que asegura que adelantó "bien" y el ciclista salió en su persecución.

"Llegaste a mi altura, me quisiste sacar del coche jalándome del brazo, me intimidaste, me agrediste", expone en el vídeo.

"Pido perdón a todo el mundo del deporte", "estuvo muy mal hecho", "no me peleo desde que era un niño", "soy un padre de familia, yo no tenía que haber hecho eso", son algunas de las otras afirmaciones que hace el agresor en el vídeo. Asegura que lo que más le ha dolido es "el daño" a su pareja por recibir acusaciones de incitar a la pelea. Y recuerda que él ha denunciado al ciclista porque cuando intentó sacarle del coche, asegura, casi le causa una luxación de hombro.