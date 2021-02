El periodista Juan Francisco Sardaña Fabiani, que fue durante cuatro años director del periódico LA PROVINCIA, falleció ayer en Alicante a los 79 años de edad. Durante su estancia en Gran Canaria, Paco Sardaña, que era como le conocían sus compañeros y su entorno familiar, mantuvo una estrecha relación con los medios de comunicación de las islas antes de participar en la puesta en marcha de distintas cabeceras del grupo Prensa Ibérica como La Opinión de Murcia o La Opinión de Málaga hasta su jubilación.

Nacido en Valencia el 28 de junio de 1941, tenía el título en la Escuela de Periodismo de la Iglesia en 1963 (Primera Promoción Ángel Herrera Oria) además de ser licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense.

Entre los años 1958 y 1963 trabajó en Signo, Agencia Prensa Asociada, Agencia Logos, los periódicos Ya y Madrid y, como freelance, en La Actualidad Española, Fotos, Dígame y diversos semanarios gráficos. En 1963 entra como redactor en La Verdad de Murcia, en el cual sucesivamente fue jefe de información regional, redactor jefe y sustituto del director de todas las ediciones del periódico, hasta 1967.

Ha desempeñado ocho veces la dirección de medios de comunicación: 1968 a 1972, de LA PROVINCIA; desde 1972 a 1982, de La Verdad de Murcia; de abril de 1982 a mayo de 1984, fundador y director de Canarias 7; desde mayo de 1984 hasta el 17 de septiembre de 1987, de Información de Alicante, donde pasó de adjunto al director general de la empresa editora y, por cese de su sustituto, volvió a la dirección de Información quince días después hasta el 18 de mayo de 1988, en el que volvió a ejercer profesionalmente como adjunto al director general de Prensa Ibérica, zona del Mediterráneo.

Desde su adjuntía al director general de Prensa Ibérica puso en marcha el diario La Opinión de Murcia para que saliese el 25 de mayo de 1988, ocupando provisionalmente la dirección del mismo en mayo de 1992 por fallecimiento de su tercer director, Avelino Rubio, hasta que fue nombrada director Paloma Reverte; asimismo, en el año 1990, puso en marcha y fue el primer director de La Opinión de Zamora. En 1991 organizó la adaptación de Diario de Ibiza al sistema de trabajo del resto de periódicos del Grupo Moll, al ser adquirido por Editorial Prensa Ibérica.

En 1992 dirigió la agencia Epi Press en Madrid; en 1999 promovió y participó en el montaje, la puesta en marcha y salida de La Opinión de Málaga, dotado con las últimas tecnologías en tratamiento y transmisión de textos e imágenes; en 2003 formó parte, también, del equipo directivo y profesional que preparó el lanzamiento de La Opinión de Granada.

En una entrevista al periódico La Verdad en octubre de 2010 relataba cómo había sido su llegada a LA PROVINCIA. “A Martínez Albertos, que era entonces director de LA PROVINCIA, en Gran Canaria, le pusieron la proa desde el Ministerio de Información porque había publicado en portada una chica en bikini. Paco Capote, ex compañero de García en La Verdad, le propuso a éste que asumiera la dirección del periódico canario. Y, ya sabes”, decía al periodista, “García nunca ha querido aceptar propuestas de dirección porque es muy amante de su Murcia y de su libertad de acción. Así que le dijo a Capote que podría ser yo. Me pusieron en contacto con el propietario de LA PROVINCIA [...] y a Canarias que me fui, con mi hija mayor de tres meses de edad”, recodaba a la cabecera alicantina.

Volvió a Murcia, tras su paso por LA PROVINCIA, hasta que diez años después regresó de nuevo a las Islas para emprender otros proyectos editoriales en el Archipiélago, una región donde anoche su fallecimiento se ha dejado sentir entre sus amigos y compañeros de profesión.