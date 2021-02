La Guardia Civil detuvo el pasado domingo a una persona de 53 años por la presunta autoría de un delito de atentado a los agentes de la autoridad al intentar agredir con una barra de hierro a los agentes que le indicaron reiteradamente el uso obligatorio de la mascarilla en la vía pública en Teror.

Los hechos sucedieron sobre las cinco de la tarde en el centro urbano del municipio cuando los agentes al pasar cerca del supermercado Superdino de la calle Alcalde Isaac Domínguez observaron a un individuo que no portaba la mascarilla. La Comandancia informó ayer de que, “con el objetivo de hacer cumplir con las medidas sanitarias establecidas, la Guardia Civil le dio el alto en el lugar, indicándole de la obligatoriedad de llevar la correspondiente mascarilla de protección”. Los agentes, incluso, le ofrecieron una al comprobar que no tenía, “negándose explícitamente esta persona a ponerse la mascarilla” al alegar que no estaba obligado a llevarla.

En el momento de su identificación, el detenido levantó un objeto rígido que llevaba oculto en una bolsa, tratándose de una barra de hierro gruesa de unos 30 centímetros con el que intentó agredir a los guardias civiles, que pudieron evitar esta agresión. Así, procedieron inmediatamente a su detención por un delito de atentado contra los agentes de la autoridad.