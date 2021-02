Avui no he dit bon dia!

Comparteixo fotos del desastre causat per uns gossos aquesta matinada en un ramat de xais d'un mas d'un bon amic a Tavèrnoles/Osona. N'han mort 221!!! Impotència!!!

Si algú ha vist alguna cosa o pot aportar alguna informació agrairem que ens ho feu saber. pic.twitter.com/pWeLs0oDjw