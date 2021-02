La desaparición de dos niños de 5 y 6 años en la localidad de Tavernes de la Valldigna podría tener su origen en una discusión que mantuvieron los padres de los pequeños una semana antes de que se les perdiera la pista.

Según ha podido saber Levante-EMV de fuentes cercanas a la madre de los menores, los progenitores de Florin Alexandru y Mario Nicolás mantuvieron una discusión que desencadenó que la mujer abandonara el domicilio familiar en compañía de sus hijos.

Por esta razón, la Guardia Civil centra sus esfuerzos en localizar a la mujer para aclarar los pormenores de esta desaparición y certificar que los niños están bien, aunque no hay ningún aspecto que indique que pueden sufrir algún daño. Cabe destacar que, hasta el momento, no existen denuncias previas de violencia machista, la única de la que hay constancia es la interpuesta por el padre de los menores por la desaparición de estos, de los que no sabe nada desde el pasado 2 de febrero.