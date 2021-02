Un hombre ha denunciado el robo que ha sufrido en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla mientras está ingresado por el Covid-19. Al paciente le sustrajeron 170 euros que llevaba en la cartera, y que no le han sido devueltos junto con el resto de sus pertenencias. Así lo ha relatado su hijo a través de las redes sociales, donde adjunta incluso la denuncia que ha presentado ante la Policía Nacional.

"Me da mucha vergüenza contar esto pero creo que si no lo explico reviento. Mi padre lleva ingresado por covid desde el 19 de enero en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Ayer nos dieron las cosas que llevaba el día que ingresó y hoy hemos comprobado que le han robado dinero", explica el hijo del afectado.

"El procedimiento indica que la bolsa con esas pertenencias no se puede abrir en el centro, y tiene que ser en casa en un sitio ventilado y preferiblemente pasado un tiempo, eso es lo que nos explicaron ayer", añade.

Según consta en la denuncia, interpuesta por el hijo en la comisaría del distrito Nervión, el hombre lleva ingresado en el Hospital Virgen del Rocío desde el 19 de enero de 2021. Cuando entró en el centro, sus pertenencias fueron depositadas en una bolsa precintada. El domingo 7 de febrero, el hospital le entregó a los familiares esta bolsa con los efectos del paciente, indicándoles que ha de abrirse en un lugar ventilado y fuera del hospital. La abrieron en casa al día siguiente y pudieron comprobar que falta el dinero que llevaba en la cartera.

Según indicó en la CADENA SER, no pretende "infundir ningún tipo de juicio de valor sobre el hospital, ni sobre los trabajadores del hospital, ni de la sanidad pública en general". Solo quiere contar lo que les ha pasado porque para la familia "ha sido un golpe muy duro": "Después de estar pasando por una situación de incertidumbre y de angustia por la enfermedad de mi padre, pues me parece muy fuerte que entres en el hospital y te quiten el dinero", critica. "Pero que quede claro que nosotros no queremos acusar a nadie, eso ya cada uno que saque su propio juicio"