"Empezó a tirarme la moral por el suelo. No servía para nada. La tomó conmigo física y moralmente. No servía para nada. Me zarandeaba, me chillaba y me insultaba", entre sollozos una antigua empleada de un hotel de Sóller compareció ante el Juzgado Penal 6 de Palma para denunciar el supuesto acoso laboral y sexual que sufrió a manos del director. En el banquillo se sentaba el antiguo responsable del establecimiento.

La empleada denunció el supuesto acoso laboral y sexual del exdirector hacia ella ante la Guardia Civil. El fiscal pide para el procesado 17 meses de prisión. Mientras, la acusación particular solicita para él cuatro años de prisión, dos por lesiones psíquicas y otros tantos por acoso sexual. También reclama que indemnice a la denunciante con 20.000 euros.

Por su parte, el antiguo directivo del hotel negó que existiera tal acoso. De hecho, argumentó que la denuncia de su empleada contra él respondía a su despido del establecimiento. Este afirmó que ella se había presentado a trabajar estando de baja médica.

La denunciante hizo una relación del supuesto trato vejatorio que le dispensaba el director del hotel. "Me pegaba, me insultaba, me pellizcaba, me humillaba, me quería morir. No olvidaré en mi vida lo que me ha pasado", indicó entre lágrimas. "Cuando ingresé era una chica normal de 19 años, ahora me tengo que medicar toda mi vida", recalcó.