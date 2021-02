El Servicio de Inspección del Juego del Gobierno de Canarias, junto a la Policía Canaria, precintaron el pasado martes tres sedes de la Organización Nacional de Discapacitados Españoles y Europeos (ONDEE) por la venta de lotería para una serie de sorteos sin disponer de la autorización administrativa o título habilitante para el desarrollo de la actividad.

A través de un comunicado, el Ejecutivo regional señaló que las inspecciones se llevaron a cabo de forma simultánea en las oficinas de las delegaciones provinciales de la ONDEE –antigua Organización Impulsora de Discapacitados (OID)– ubicadas en las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz.

En dichas oficinas se realizaban actividades de comercialización y venta de productos de lotería para una serie de sorteos, pero se hacía sin disponer de la autorización administrativa correspondiente o título habilitante para el desarrollo de la actividad. Por esta razón, se procedió a adoptar, como medida cautelar, el cierre y precinto de los diferentes locales, así como a la incautación de un número de boletos, billetes y cupones correspondientes a los distintos sorteos.

Desde instancias del Gobierno de Canarias se especifica que la fabricación, distribución y comercialización de diversos productos de lotería sin haber obtenido la preceptiva autorización o título habilitante que para ello deben otorgar o bien la Administración autonómica o bien la Administración General del Estado, suponen una infracción muy grave a la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas de Canarias, y/o a la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, lo que podría sancionarse con una multa de entre 10.001 y 450.000 euros.

En su día, la ONCE denunció la posibilidad de que los gestores de la OID trataran de mantener su actuación de venta ilegal de juego modificando la actual marca y cambiándola por otra denominación, concretamente ONDEE (Organización Nacional de Discapacidatos Españoles y Europeos), de la que se detectaron ya el año pasado algunos boletos ilegales circulando. En este sentido, esta organización ya había solicitado a las autoridades públicas el cumplimiento del auto de disolución de la OID y que se impidieran prácticas ilegales que pudieran mantener el mismo modus operandi en el mercado del juego.

Segunda en juego ilegal

Canarias, después de Andalucía, se situaba ya en el año 2016 como la segunda comunidad autónoma con más volumen de juego ilegal. De los 83 millones que se presume movía este sector clandestino, 13 se localizaban en el Archipiélago. Estos datos los expuso el delegado territorial de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), José Antonio López Mármol, invitado por el grupo Podemos a la Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias. El objetivo de la visita fue poner de manifiesto el efecto nocivo de estas prácticas y conseguir que la Cámara tome partido e inste a los gobiernos central y autonómico a erradicarlas. El representante de este colectivo destacó los daños que se derivan de esta actividad para las personas con discapacidad, que, según un estudio elaborado por la entidad, desarrollan en el Archipieálgo cuatro operadores. La permisividad hacia estos comportamientos engorda la economía sumergida y desvirtúa la imagen de la persona con discapacidad, insistió. Según sus datos, Loterías y Apuestas del Estado tiene un 26,3% de cuota de mercado en el sector y la ONCE solo el 5,4%. “El resto es juego privado y sin fines sociales”, y una parte, “ilegal”, denunció. Para cambiar este contexto, la ONCE presentó una proposición no de ley a los parlamentarios de los distintos grupos con la intención de que tomen la iniciativa de impulsarla. El texto va en la línea de otro presentado ya en la Asamblea de Murcia y que pretende poner coto a este negocio. | LP / DLP