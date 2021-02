Un hombre, al parecer de nacionalidad británica y unos 54 años, se ha subido en la tarde de este domingo a una grúa de obra que está situada en el Hotel Fariones al parecer con intención de tirarse..

Han sido los viandantes que se encontraban por la zona quienes han visto al hombre que ha estado lanzando gritos y moviendo los brazos desde lo alto de la grúa. Rápidamente han llamado al 112 y hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local, Policía Canaria, Guardia Civil, el Consorcio de Emergencias y una ambulancia del SUC.

Según dos amigas del hombre que se han acercado hasta el lugar, han explicado a La Voz que "tiene problemas económicos, porque no tiene ni Erte ni paro". "No tiene para pagar el alquiler, durante 17 años siempre ha pagado pero ahora no tiene ni para comer, yo le llevo una bolsa con alimentos una vez a la semana", afirma .

La Policía Local ha cerrado al tráfico la calle. Según ha podido saber La Voz se trataría de un británico que llevaría viviendo en la isla años. Hasta el lugar se ha acercado también su pareja que está colaborando con los servicios de urgencia.