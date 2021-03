Querida Mari Casañas:

Como bien nos enseñaste, los silencios son fundamentales en las partituras, hay que respetarlos, tienen la misma importancia que el resto de figuras y notas. Sin ellos, todo se convertiría en ruido, no sería música. Por eso, tú que siempre has sido pura música, te marchaste en silencio…

A lo largo de tu vida te dedicaste, para suerte de muchos de nosotros, a la docencia. Tu carismático carácter trascendía las aulas y al alumnado se nos dibujaba una sonrisa al hablar de Mari Casañas, la profesora de música.

Con frecuencia, nos gusta una asignatura o recordamos lo aprendido por quién nos lo enseña y cómo lo transmite. Contigo, así sucedía. Enseñabas con pasión, con compromiso y conseguías llegar con tan solo una mirada, como una buena directora de orquesta, siempre tan expresiva y ávida de ilusión. Nos hacías participar, nos recordabas que éramos los protagonistas y que, en conjunto, podíamos hacer sonar todos aquellos instrumentos del aula, sin olvidar el más importante, el que nos acompañaría siempre: nuestra propia voz. Te preocupabas por nosotros, por cómo estábamos y lograbas potenciar lo mejor de cada uno. No solo había que aprender conocimientos, éramos adolescentes creciendo con nuestras circunstancias e inquietudes. Y a ti, te interesaban, nos escuchabas.

En tus clases no faltaba la vitalidad y la emoción, el orden y la organización, la creatividad… Al enfado efervescente, le acompañaba la palabra más cálida, el guiño cómplice. Contigo, desde aquella aula acogedora y entrañable, de paredes insonorizadas y suelo de parqué, viajábamos muchísimo. El Caribe se acercaba al son de las maracas; los pasos de Rock and Roll nos trasladaban a Nueva Orleans en los años 50; los ritmos africanos nos adentraban en la belleza del continente vecino y cualquier ocasión era buena para aterrizar en la cuna de la música clásica… De repente, nos sentíamos en Viena, escuchando los conciertos más exquisitos. Durante los 50 minutos que duraba la clase, todo era posible y aquella pizarra con pentagramas, se convertía en la mejor ventana al mundo.

Recuerdo con especial cariño tus clases y aquel broche final en el curso del 2003- 2004 en el I.E.S Santa Brígida, cuando impartías Historia de la música. Era la primera vez que la asignatura entraba en la PAU y puedo decir, que lejos de lo que se cree, fue sin duda, una de las materias más complicadas de Bachillerato. Quien tiene estudios musicales sabe que no es tan sencillo preparar una materia tan amplia en poco tiempo y más cuando es la primera vez que es obligatoria en la PAU. Contextos, características musicales, la amplia nómina de autores, rasgos, obras… Incluso teníamos que ser capaces de analizar audiciones. Todo requería de una base musical más propia de estudiantes de Conservatorio con la que no contábamos, pero que en esos meses, gracias a ti, logramos alcanzar. Hubo que estudiar mucho, muchísimo. Nos dabas clases particulares por las tardes, en los recreos, en las horas libres de otras asignaturas… Nos adaptaste el temario, nos educaste el oído, quitándonos los miedos y explicándonos que con esfuerzo y perseverancia todo era posible. Llegó el día de la prueba y, pese a los nervios, fue especialmente bonito porque, por primera vez, sentí que una profesora se examinaba conmigo. Nos acompañaste hasta la puerta de entrada y nos esperaste, emocionada, a la salida para abrazarnos. El trabajo estaba hecho, nos habíamos esforzado mucho, éramos un equipo. Pronto llegarían los resultados y, como no podía ser de otra manera, fueron muy buenos. Tan buenos, que aún hoy, lo aprendido lo recuerdo. Lo conseguiste, querida Mari… De eso se trataba, ¿verdad? Tu tiempo y dedicación, dieron sus frutos en una cultura musical que nos acompañaría siempre.

Afortunadamente, además de las clases y de las tardes en el Consejo Escolar, tuve la suerte de compartir muchas experiencias a tu lado. Cuando tocó alzar el vuelo, tú seguías cuidándome y supe bien que eras de esas personas que cuando aparecen en tu vida, lo hacen para quedarse. Has estado a mi lado en momentos de mucha felicidad, de aprendizaje, de vernos crecer… Y, en momentos muy duros, también. Hace un año y medio perdí a mi madre, aun muy joven y por enfermedad, y desde que lo supiste, mi dolor, lo fue para ti también. Supiste empoderarme en los momentos buenos y me has acompañado, desde la prudencia y el amor, cuando todo se derrumbaba. No solo enseñabas en las clases, en la vida eras un referente. Sabías llegar, tenías ese don y eras así con todos los que te rodeaban. Buscabas la manera de estar pendiente, nos cuidabas.

Siempre he considerado necesario hacer saber lo importante que es alguien para nosotros, hacer llegar la admiración y el amor que sentimos. Y me consuela que todo esto que escribo ahora, aún sin creerme tu pérdida, lo sabías. Gracias por tu infatigable energía y predisposición, por tu buen humor, por ser esa profesora que recordamos moderna y cercana que sabía enseñar deleitando como los Clásicos en la Antigüedad… Gracias por tu labor y por embellecer este mundo con tu paso en él. Tu huella sempiterna en nuestros corazones hace que, de alguna manera, no te vayas del todo. Tan necesaria, única y especial, seguirás siempre a nuestro lado, querida Mari Casañas.

Tu alumna y amiga que te quiere.