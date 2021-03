Policías locales de La Laguna intervinieron en la mañana de ayer uno de los machetes que presuntamente fue usado la tarde del pasado jueves en la reyerta ocurrida en el barrio de El Sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife, donde cuatro individuos se enfrentaron a otros tres, a las 17:00 horas, en la carretera general del Sur, a la altura del cruce con la calle El Draguillo. El grupo más numeroso causó daños importantes en un Fiat Panda, en lo que se supone que fue un ajuste de cuentas. La mencionada arma blanca fue localizada en San Matías (Taco).

Cabe recordar que en este último núcleo lagunero apareció en la tarde de anteayer un coche (Opel Corsa) que fue usado por parte de los implicados en la citada pelea. En dicho turismo aparecieron otros dos machetes esgrimidos en el altercado.

El arma blanca recuperada ayer apareció en la ventana del bar Los Tilos, en la calle San Pedro. Fue una empleada del mencionado establecimiento quien comprobó que en el alféizar de dicha ventana, entre la reja y el cristal, estaba dicho objeto. La trabajadora informó del hallazgo a la propietaria del negocio, quien, a su vez, puso los hechos en conocimiento de la Policía Local lagunera. Los agentes municipales acudieron a la calle San Pedro poco antes de las 8:00 horas. La ventana donde se halló está situada a un metro y noventa centímetros de altura, por lo que no se ve a simple vista desde la acera y se cree que su dueño colocó allí el machete para ocultarlo y que no se le relacionara con la reyerta. Tiene entre 65 y 75 centímetros de largo, con una hoja afilada de color rojo, con el mango de madera cubierto de cinta aislante negra. La investigación ha sido asumida por la Policía Judicial de la Policía Nacional de la Comisaría de Distrito Norte de Santa Cruz de Tenerife. Hasta ayer no se habían producido detenciones por el violento episodio.