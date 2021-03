Francisco Nicolás Gómez, más conocido como el 'Pequeño Nicolás', sufrió el pasado domingo una agresión cuando salía de un restaurante en el madrileño Paseo de la Castellana, que terminó con el joven ensangrentado y la nariz fracturada.

Según informa el Diario Marca, el joven agredido cuenta que fue capaz de grabar con su móvil, lo que resultaría crucial para que la Policía detuviera a los tres agresores. "Nunca digo que no a una foto, pero no me gustó, me agarró del cuello", aseguró.

Había salido de cenar en un restaurante del Paseo de la Castellana, cuando un grupo de jóvenes veinteañeros, al reconocerle, le pidieron una foto, pero como el propio Nicolás afirmó a través de sus redes sociales, su agresividad y su mala educación al pedirlo hicieron que se negase a sacarse la foto. Fue entonces cuando estos le propinaron una paliza.

El Pequeño Nicolás intentó huir de sus agresores, pero era ya demasiado tarde, pues comenzarían los insultos, los empujones y una primera agresión que le hacía sangrar abundantemente por la nariz. Sería entonces cuando el Pequeño Nicolás decidiría grabar a sus agresores y llamar al 112. "Poneos los tres en fila, venid aquí, contra mí los tres", decía uno en actitud desafiante. Su amenaza no iría a mayores al intervenir un viandante y varios camareros. "Gracias, en mi vida he visto que me ayude gente", sollozaba el famoso agredido.

Gracias a la grabación, tres de ellos ya han sido detenidos. Se trata de dos hermanos valencianos y un tercero malagueño, ninguno con antecedentes penales, pero uno de ellos tendría conocimientos en artes marciales, según ha informado 'OkDiario'.