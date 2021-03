La Unidad Nocturne UNE y la Unidad GOIA-UE de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria desalojó en la noche de este jueves, 11 de marzo, una fiesta ilegal en el barrio capitalino de Vegueta al quebrantar las restricciones impuestas para combatir la propagación de la COVID-19.

Además, los agentes interpusieron más de 20 denuncias a los asistentes.

Nivel 2 'reforzado' a partir del lunes

En la tarde de este jueves, el Gobierno de Canarias marcó la necesidad de reforzar el semáforo amarillo, el de nivel 2, para evitar el cierre de las islas capitalinas de cara a la Semana Santa.

Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura estarán obligados a adelantar su toque de queda a las 22.00 horas y reducir sus grupos a un máximo de cuatro a partir del próximo lunes.

Lanzarote, al haber bajado en el día de ayer a nivel 2, y tener una situación mucho más favorable, no se verá afectada por este cambio de criterio adoptado en el seno del Consejo de Gobierno.

Este nivel 2 reforzado afectará asimismo a los aforos, que serán similares a los de nivel 3, es decir, del 50% al aire libre y del 33% en interiores. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, no obstante, señaló que este nuevo nivel no obligará a cerrar perimetralmente a las islas, ni a cerrar el interior de la hostelería o gimnasios, y que no afectará a la práctica deportiva federada regional o insular, que en el nivel 3 estarían suspendidas.