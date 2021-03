Samuel, vecino del barrio de Valterra, se despertó el pasado lunes con una sorpresa nada grata. Y es que, al salir de su casa para ir a trabajar, se encontró con que le habían robado la moto. Finalmente, un día más tarde y gracias a la colaboración ciudadana, consiguió localizar al presunto ladrón y retenerlo hasta la llegada de la Policía.

"El domingo por la noche, yo sabía que estaba la moto porque la había visto sobre las once de la noche y no solo yo, sino mis compañeros de piso, porque habían llegado el trabajar. Y el lunes, cuando me levanto por la mañana y me voy a trabajar, con mi casco puesto, cuando salgo por la puerta me encuentro con que no está la moto", relata su dueño.

