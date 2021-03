El bar de Vecindario que el pasado sábado fue denunciado por no respetar las medidas de seguridad interpuestas para contener la pandemia por el coronavirus tenía en su interior unos 60 clientes más los trabajadores, cuando el aforo está limitado a 40 con la reducción del 50% establecida. Cinco personas fueron denunciadas, entre ellas el propietario del negocio y también uno de los clientes por enfrentarse a los policías. Las irregularidades cometidas fueron, según fuentes municipales: no portar la mascarilla obligatoria, no respetar la distancia establecida entre los comensales, pinchar música, que los clientes bailaran y presunto exceso de aforo. El cuerpo de seguridad municipal ya ha intervenido en este local en al menos tres ocasiones este año.

El dueño del establecimiento situado en la calle Insular admitió el pasado domingo que en el local había 60 personas, pero que el aforo establecido es de 86, “mas la terraza”, ya con la reducción por el coronavirus. La Policía Local, en cambio, indicó en el atestado que el número máximo de persona que podía haber en el bar no podía superar los 40 debido a las restricciones establecidas en Gran Canaria, que se encuentra en la fase 2 lo que obliga a reducir el aforo al 50% en el interior de los negocios de hostelería y al 75% en caso de que sean terrazas que se encuentren al aire libre.

El propietario también apuntó que el cuerpo de seguridad no fue el encargado de proceder a desalojar el local ya que fueron los propios clientes quienes abandonaron del bar. En este punto, las fuentes municipales precisaron que cuando llegaron los agentes la mayoría de los clientes salieron, algunos de ellos corriendo, ante la posibilidad de que fueran denunciados. Asimismo, precisaron que cuando se personaron hubo una alteración del orden por parte de una de las personas que tuvieron que atender en primera instancia, lo que impidió poder identificar al resto.

El dueño explicó asimismo que lo que ocurrió la noche del sábado fue que uno de los clientes invitó al resto saltarse las normas, lo que hizo que se produjo un “descontrol” dentro del bar. Ante este panorama, tomaron la decisión de apagar todo y cerrar el local, procediéndose al desalojo.

Bailes sin mascarillas

La intervención se produjo sobre las 22.10 horas del pasado sábado. Según las mismas fuentes, la Policía Local recibió varias llamadas que alertaban de que en el citado bar había música a alto volumen y que las personas no estaban respetando las medidas sanitarias. A esa misma hora, una de las clientas compartió a través de las redes sociales un vídeo en el que se veía cómo un grupo bailaba muy cerca unos de otro y sin usar la mascarilla obligatoria en los locales de hostelería, siempre y cuando no se esté consumiendo. La persona que está grabando el vídeo incluso grita en varias ocasiones “¡viva el Covid!” mientras el resto alentaba a infringir las normas establecidas contra la pandemia.

Las fuentes consultadas señalaron que a lo largo de este año la Policía Local ya ha acudido en tres ocasiones a este bar por ruidos. Y agregaron que el establecimiento se situaba antes en la calle Acusa de Vecindario, adonde también habían tenido que presentarse por alteración del orden.