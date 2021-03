La Guardia Civil ha denunciado a 38 personas como supuestas autoras del incumplimiento de la normativa covid-19 por asistir a un evento deportivo automovilístico en Villaverde de Medina (Valladolid), al que se desplazaron desde varias autonomías, sin que el encuentro fuera oficial ni competitivo.

Fue durante los pasados 13 y 14 de marzo cuando los agentes tuvieron conocimiento de la celebración de este evento, en el que las previsiones de asistencia indicaban la presencia de numerosos participantes, han informado este jueves fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunidad.

La prueba no tenía la consideración de oficial, al no estar autorizada por la Federación Española de Automovilismo, motivo por el que no estaban amparados los desplazamientos efectuados, ni justificado saltarse los cierres perimetrales de la comunidad autónoma.

Para comprobar el cumplimiento de la normativa covid, en concreto la prohibición de entrada de personas procedentes de comunidades diferentes a la de Castilla y León, las Unidades de la Guardia Civil de la Compañía de Medina del Campo establecieron un dispositivo durante esos dos días con control de personas y vehículos en las carreteras de acceso a la localidad.

Los agentes hicieron controles a a 221 vehículos e identificó a 433 personas, de las cuales fueron denunciadas de 38 por incumplimiento de prohibición de entrada en Castilla y León sin causa justificada.