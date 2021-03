Estos últimos días he estado rebuscando en todas las fotos y vídeos que tenemos desde que nos conocemos. Cada una de ellas me traslada a un momento imborrable en el que éramos muy felices. La verdad es que estás en la mayoría de recuerdos bonitos de mi vida y eso es algo que nadie nos puede quitar. Desde que éramos pequeños hasta la semana pasada hemos estado siempre juntos: éramos compañeros de clase en el colegio y el instituto, éramos compañeros de equipo en el equipo de futbol, éramos compañeros de viaje en cada uno de los viajes a Valencia, Ibiza y Croacia, y éramos compañeros de fiestas en cada una de las incontables noches que tanta alegría y momentos inolvidables nos aportaban. Pero sin duda, lo más importante, es que éramos y siempre seremos hermanos del grupo o, mejor dicho, de la familia que hemos creado.

Desde que teníamos 13 ó 14 años Edu (Eduardo Rodríguez Núñez), Pau (Pau Alcaide Peris), Reque (Alejandro Requena Godoy), tú y yo hemos sido inseparables. Siempre me he sentido muy orgulloso de cómo la amistad que forjamos en aquellos años nos ha mantenido a todos unidos a pesar de la distancia provocada por los distintos caminos que tomamos. Aun estando en distintas partes del mundo siempre estábamos en contacto gracias al grupo de WhatsApp que creaste el fin de año de 2012. Y siempre que volvíamos a estar todos juntos en Las Palmas en verano o navidades era como si todo siguiera igual. Como si siguiéramos teniendo 15 años jugando en la playa o en la cancha, riéndonos y haciendo locuras. Nuestra unión y raíces de nuestra isla quedan selladas en ese tatuaje de la palmera de cinco hojas que todos tenemos. Esto nos recordará que siempre seremos cinco y que este vinculo que hemos creado es tan fuerte que ni la distancia ni tu ida serán capaces de romperlo.

Siempre te he admirado por como cuidabas tus amistades y tu familia, a los que eran tuyos de verdad y como siempre estabas para ellos. Admiraba tu habilidad innata para cualquier deporte y esa competitividad que te hacía querer ganar en todo. Admiraba mucho como contabas las cosas que te pasaban o nos pasaban a todos, de una forma única que nos hacía no poder parar de llorar de la risa. También te admiraba por tu capacidad de persuasión con la que siempre nos conseguías convencer de hacer lo que tú querías. Fue gracias a ella que este último mes de enero me convenciste de cambiar mi vuelo a Estados Unidos para quedarme una semana más contigo en Barcelona y así poder celebrar tu 25 cumpleaños todos juntos. No sabes cuánto agradezco que me convencieras de ello porque esa semana fue increíble y nunca se me va a olvidar. Ese 22 de enero, sin saberlo, iba a ser el último cumpleaños que celebrara contigo y la última vez que nos veríamos, hermano. Pero la verdad es que no podía haber elegido una mejor despedida.

Nosotros cinco nunca hemos sido de mirar mucho al futuro porque nos gustaba vivir la vida al máximo y al momento, pero las veces que lo hemos hecho siempre nos hemos imaginado a todos juntos dentro de unos años con nuestras familias e hijos jugando juntos. Y así será, ahí estaremos los cinco juntos. Porque esto no es un adiós ni una despedida. Tu estarás siempre con nosotros en cada partido de futbol en la cancha, en cada partida de play a las tantas de la mañana, en cada cerveza en la playa, en cada copa de ron en la madrugada. Nosotros y cada uno de esos momentos somos tu legado y eso es eterno. Ya nada volverá a ser como antes, pero con algo de tiempo y apoyándonos entre nosotros todo volverá a ir bien. Seguiremos viviendo la vida al máximo como hacías tú y reuniéndonos siempre en nuestra querida isla que será cuando más notemos tu ausencia, pero más te recordemos también. La hermandad siempre estará ahí y nunca se va a romper. Te lo prometo. Cuidaré de ellos como sé que ellos cuidaran de mí y al igual que tú nos cuidas a todos. Te quiero mucho hermano. Como te tatuaste: Tempus non revertetur. Esta es la última lección que me has dado y también la más importante. Siempre 5.