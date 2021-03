El transformista grancanario Pedro Eugenio Moreno, más conocido como Xayo, ha sido encontrado muerto hoy en su casa del barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria. Se desconocen las causas de su fallecimiento.

Xayo podría haber fallecido hacía ya varios días, toda vez que su cuerpo ha sido encontrado en estado de descomposición. Fueron los vecinos los que alertaron del mal olor que salía de su vivienda, han informado fuentes de la Policía Nacional. Efectivos de la Policía Judicial y Científica se han trasladado hasta el domicilio para investigar los hechos, aunque en principio, no se baraja una muerte violenta.

Natural de Santa María de Guía, llevaba en el mundo del transformismo desde el año 1977. Xayo visitó el escenario de ‘Got Talent 5’en 2019 para hacerse "un homenaje a sí misma, a su vida y a su trabajo".

"Mi familia entendió que me dedicara al transformismo sobre todo mi padre que era un hombre rudo de campo. Me dijo que mientras me tuviera el respeto que la casa se merecía, podía ser lo que quisiera", dijo en su presentación en Got Talent.

El artista también se refirió en Telecinco a su experiencia en la época franquista: "Antes te cogían haciendo esto y 10.000 pesetas de multa por maricón, fíjate si ha cambiado este país que ahora te pagan por hacerlo". Recordó que la Policía alguna vez le llevó a la Comisaría.

El guíense llamó la atención de Risto Mejide, quien afirmó: "La grandeza de gente como tú es que todo lo que ha pasado lo transforma en algo positivo, en algo que hace sentir bien a la gente". Tampoco dejó indiferente a Dani Martínez, quien aseveró antes de pulsar el botón para darle el pase de oro al grancanario que "con solo mirarnos, hemos pensado que tu homenaje tiene que ser completo y para que lo sea...".

El 3 de octubre de 2013 Xayo se convirtió en pregonero de las fiestas del Pilar de Guanarteme junto al presentador Israel Acevedo y el director de la murga Los Trapasones, el cantante y letrista Junior Alonso. El barrio distinguió a Xayo con el Pilar de Oro 2013.

Las reacciones a la inesperada pérdida de Xayo no se han hecho esperar. El alcalde de Santa María de Guía, Pedro Rodríguez, se ha despedido del transformista en su cuenta de Twitter. “Hasta siempre #Xayo, siempre serás nuestro pase de oro!!!”. Rodríguez ha dado el pésame a su familia y en particular a sus hermanas, Dora y Paca.

Rodríguez ha subrayado que “él siempre llevo el nombre de Guía con orgullo allá donde iba, con su extraordinario talento y su entusiasmo por la vida”.

Su memoria siempre estará presente entre nosotros y mantendremos viva la llama de su humor, en el marco de las Fiestas de La Virgen, con el festival que lleva su nombre y que pudo disfrutar por primera vez en 2019.



La Asociación de Vecinos La Barriada de Guanarteme y Chile ha escrito en Facebook: "#EnGuanarteme Descansa en Paz Artista. Guanarteme no te olvidará".

El Ayuntamiento de Telde también ha expresado su sentido pésame por la marcha de Xayo, al que califica "un referente del transformismo y un reconocido humorista que colaboró en numerosas ocasiones en las fiestas del municipio".

El concejal de Festejos, Servando González, recuerda que la última colaboración de Xayo con Telde fue durante el confinamiento, cuando participó en la iniciativa #SiempreContigo "con un vídeo en el que con su característico humor pedía valentía y responsabilidad para luchar contra el virus, y compartía su ilusión de poder disfrutar de las fiestas pronto", recuerda el edil.

"Tenemos que tener mucha fuerza y valentía contra el virus. Por favor, sean responsables", comentaba entonces el artista, quien no ocultaba sus ganas de volver a ponerse "pronto la peluca amarilla".