La Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario investigó a una exempleada de una empresa de la misma localidad por un delito contra el orden socioeconómico, en concreto, por apropiación indebida.

Los hechos sucedieron después de que la representante de la empresa afectada notara que podría haber ciertos movimientos extraños de dinero, no llegando a detectar exactamente la manera en que parte de los fondos no se reflejaban adecuadamente en las cuentas. También, comenzó a sospechar de una empleada, por lo que procedió a su despido y contrató un servicio que pudo detectar que la exempleada desvió más de 4.600 euros a un número de cuenta que no coincidía con el nombre del titular o empresa que recibía el dinero.

Tras los hechos, la Guardia Civil constató que, a pesar de que el titular de la cuenta constaba como empresa a la que normalmente se le efectuaban pagos desde la entidad afectada, el número de cuenta pertenecía a la hija de la exempleada, quien a su vez desvió más de 3.000 euros a otra cuenta y el resto del dinero lo gastó en distintos pagos.