Cuando su hijo me dio la noticia de su fallecimiento, no pude más que pensar en que había muerto un buen hombre, una de las personas más serviciales que he conocido, de una bondad enorme..

Antonio Manuel León Suárez, conocido por su apellido León en su ámbito laboral y profesional, primero en Iberia y luego en South African Airways, donde desempeñó el cargo de Jefe de Escala, fue sin duda una persona que dejaba una impronta allá por donde pasaba, especialmente por su bonhomía.

South African Airways en 1963 utilizó por primera vez el aeropuerto de Gran Canaria como escala técnica en su ruta Springnok desde Sudáfrica y hacia Europa.

Su afabilidad además estaba acompañada de un fino humor, muy socarrón, en definitiva muy canario, que los que tuvimos la suerte de conocerlo, echaremos mucho de menos, y que hasta el último momento de su vida hizo gala a través de los watsapps que enviaba a su amigos. Desgraciadamente la pandemia que sufrimos hizo imposible que pudiéramos visitarlo en el hospital en los últimos días de su vida, ha sido duro no sólo para su familia, sino para los amigos que le teníamos en gran estima.

Antonio Manuel era un gran conversador, que aportaba en las tertulias sus vastos conocimientos y su amplia cultura, aderezado con sus vivencias en su viajes por todo el mundo, debido a su condición de empleado de líneas aéreas y a su afán de conocimiento.

Tuve la suerte de viajar con él a Guatemala y Belice donde por espacio de casi dos meses recorrimos los más significativos espacios sagrados de la cultura maya y la hermosa ciudad de Antigua, acompañados en Guatemala de la hospitalidad de la familia Estrada Portillo. Especialmente del amigo José Mardoqueo Estrada, que durante muchos años visitaba Gran Canaria, desde su país de adopción, Suecia, para disfrutar del clima en la playa de las Canteras.

El viaje a Guatemala en 1998 fue una experiencia única, si a la extraordinaria cultura maya le añadimos que coincidimos con el terrible huracán Mitch, que vivimos en primera persona, y que jamás podremos olvidar, y que con frecuencia recordábamos por los difícil y angustioso del momento para volver a Canarias.

Niñez en Guía

Si bien Antonio vivió su niñez en Guía de donde era su padre, Manuel León Molina, su madre Rosario Suárez lo era de Arucas, estudió en el colegio de La Salle aruquense, luego en el Jaime Balmes en Tafira y posteriormente estuvo en Inglaterra estudiando inglés, y en la década de los años sesenta comenzó a trabajar en Iberia. Posteriormente en South African Airways, como hemos indicado, compañía de la que se jubiló muy joven, volviendo a vivir en Guía a finales de la década de los años 80 del pasado siglo. Fue por esa época cuando trabamos amistad, al igual que con sus hijos Manuel y Rosa León Caballero.

Pese a disfrutar de una jubilación desde esa época, no se mantuvo ocioso y lo recuerdo colaborando activamente en la restauración del templo parroquial de Santa María de Guía, su garaje hizo de taller de restauración de las lámparas y de otros muchos objetos desvencijados de la iglesia. También fue durante algunos años colaborador de las Fiestas de la Virgen, con el diseño y elaboración de carrozas para la cabalgata de las fiestas.

Era un gran amante de los animales, especialmente de los perros, sus amigos fuimos testigos de más de una adopción de algún ejemplar abandonado, cuando recorríamos la isla de Gran Canaria, cuyas carreteras se conocía al dedillo. Debo confesar que visité por primera vez La Aldea, gracias a él, en el año 1990-91, cuando fuimos a la presentación del libro que sobre el Pleito de La Aldea publicaba el amigo y cronista oficial Francisco Suárez Moreno.

Ahora que reflexiono sobre los más de 35 años de amistad con Antonio Manuel sólo puedo ratificarme en lo ya apuntado: ha fallecido, además de un gran amigo, unas de las personas más altruistas que he conocido. De una generosidad inmensa.