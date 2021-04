Una mujer ha sido condenada este martes en Palma por acosar durante casi dos años a un hombre tras ofrecerle sexo a cambio de un puesto de trabajo en Proyecto Hombre. La acusada ha reconocido en el juicio que hostigó a la víctima enviándole mensajes, regalos, cartas románticas, regalos y ropa interior femenina. Se ha declarado autora de un delito de acoso y ha aceptado pagar una multa de 540 euros y cumplir una orden de alejamiento de dos años.

Los hechos se remontan a finales de noviembre de 2018. La condenada, de 38 años, contactó con el perjudicado a través de la red social Linkedin. La mujer le pidió un puesto de trabajo en Proyecto Hombre y le insinuó que a cambio de contratarla podrían mantener relaciones sexuales. La víctima rechazó esta propuesta y bloqueó el perfil de la acusada para evitar que siguiera contactando con él.

La acusada, sin embargo, no se dio por vencida. Durante casi dos años, hasta junio de 2020, acosó al hombre de diversas maneras. Le envió varios mensajes mediante otras redes sociales, a los que el perjudicado no respondió. A mediados de 2019 le hizo llegar a su lugar de trabajo varias cartas manuscritas de tipo romántico, en las que le dedicaba poesías. A finales de ese año, le envió otra carta y un paquete, en el que había una fusta y una nota: "Si no la quieres disfrutar conmigo, disfrútala con otra", le decía.

El afectado la desbloqueó solo para enviarle un mensaje de Facebook en el que le pedía que dejara de molestarle y de enviarle regalos. Sin embargo, la mujer continuó acosándolo. Le hizo llegar más presentes, como ropa interior femenina, flores, bombones, un anillo y crema de masajes. Finalmente, el 21 de junio de 2020 le envió sus números de teléfono para que la llamara. El hombre, atemorizado, decidió entonces presentar una denuncia.

Tras la investigación abierta por un juzgado de instrucción de Palma, la fiscalía imputó a la mujer un delito de acoso y reclamó para ella una condena de un año de cárcel y cinco años de alejamiento del hombre.

La procesada ha comparecido este martes en un juzgado de lo penal, donde ha reconocido los hechos tras el acuerdo alcanzado entre su abogado y la fiscal, que ha rebajado su petición de pena. Finalmente, la mujer ha aceptado una multa de 540 euros y dos años de alejamiento. La magistrada ha dictado sentencia en el acto.