Los recursos de emergencia colaboraron a primera hora de la mañana de este viernes, 9 de abril, en el rescate de un pescador que cayó por un acantilado situado en la costa de La Matanza. Varios desprendimientos en la zona dificultaron las labores del helicóptero HELIMER. El joven presentaba traumatismo facial y en extremidad inferior de carácter moderado.

A las 7:54 horas de este viernes, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibía una alerta comunicando que un pescador había caído por un acantilado y precisaba asistencia sanitaria.

Bomberos de Tenerife accedió hasta el afectado, que no llegó a caer al mar, lo rescató y procedió a inmovilizarlo. Debido a la dificultad del terreno, solicitaron su evacuación aérea. Para ello, localizaron una zona segura donde pudiera operar el helicóptero ya que se estaban produciendo algunos desprendimientos en la ladera del acantilado y la zona era inestable.

Salvamento Marítimo desplazó al helicóptero HELIMER, que efectuó el rescate y evacuó al afectado al aeropuerto Tenerife Norte, donde una ambulancia del SUC valoró y asistió al pescador que fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Efectivos policiales colaboraron con los recursos de emergencia.