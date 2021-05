"La penetró sin protección y no sabe si eyaculó. Le hizo daño. Sangró. Le rompió las medias. Lloró, llamaron a la Policía desde el domicilio, y fue la Policía la que las recogió de ahí". Así se lee en la declaración en el juzgado de una adolescente, que cumplirá 17 años en noviembre, que ha denunciado a un jugador de fútbol de un equipo filial de la Región de Murcia por violarla. El sospechoso fue detenido y en estos momento está en libertad con cargos y con una orden que le prohíbe acercarse a la víctima, indican fuentes cercanas al caso.

Víctima y presunto agresor se conocieron en un local de ocio. Las dos chicas se montaron en el coche de los hombres, explicaron en su declaración policial, porque ellos les aseguraron que las llevarían a su casa, pero antes pararon en un piso.

En la vivienda había media docena de hombres, además de su amiga y ella. La dejaron a solas con uno de los chicos en el cuarto y entonces "él quería más, ella le dije que no quería, que era virgen, quiso salir de la habitación, pero la puerta estaba cerrada". Fue entonces cuando el varón "la puso sobre la cama, le bajó las medias y las bragas y la penetró, aunque ella no quería. Al tiempo que la sujetaba de las muñecas, y ella se resistía y le decía que parara, mientras llamaba a gritos a su amiga, que no la oía". Cuando las dos amigas se pusieron a salvo, llamaron a la Policía, que las rescató y llevó a la Comisaría del Carmen. Al día siguiente, un profesional del Instituto de Medicina Legal examinó a la víctima en el Virgen de la Arrixaca.