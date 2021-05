La odisea de Canarias a Madrid del bebé Kalel para ser hospitalizado

El bebé canario de cuatro meses Kalel se encuentra desde la tarde de ayer ingresado en el Hospital La Paz de Madrid, a donde fue trasladado desde Tenerife tras una inesperada escala e ingreso del niño en el Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote al detectarse una avería en el avión medicalizado contratado por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) para realizar las evacuaciones de pacientes entre el Archipiélago y la Península. Esa aeronave fue sustituida por otra para evacuar a Kalel desde Lanzarote hasta la capital de España. En ninguno de los dos trayectos los padres pudieron viajar junto al niño.

El menor se encuentra en Madrid con su progenitor, Javier Pisaca. Él y su madre, Sophie Saitta, que está en Canarias, respiran aliviados porque su hijo ya está, al fin, en Madrid para ser tratado del hiperinsulinismo congénito que padece, “patología metabólica causada por una mutación genetica que ataca el páncreas, haciendo que este libere cantidades descontroladas de insulina todo el tiempo, sin detectar que el cuerpo se está quedando sin glucosa en sangre”, explica Sophie. En La Paz ya le han hecho hoy la primera prueba y están a la espera de los resultados para tratar de buscar una cura a su enfermedad.

"Me desgarra que mi hijo, de tan solo cuatro meses, haya pasado la noche sin sus padres en el hospital de Lanzarote"

Sin embargo, la pareja está “aún afectada” por los contratiempos que sufrió su niño y el equipo médico que lo acompañaba a raíz de que el avión se estropeara y tuviera que desviar su ruta y aterrizar en el aeropuerto César Manrique-Lanzarote. “Ha sido horrible. No deseo lo que hemos pasado ni a nuestro peor enemigo”, asegura Sophie. Añade que le “desgarra como madre” no solo el hecho de que “el niño viaje únicamente con el equipo médico, del que no pongo en duda su profesionalidad porque hace un trabajo encomiable, sino que mi hijo haya pasado la noche sin sus padres en el hospital de Lanzarote, ya que lo que debería haber hecho el 112 era haber mandado un helicóptero u otro avión para traerlo de vuelta a Tenerife. Es lo mínimo que deberían haber hecho. Estuvimos en un sin vivir”. Lamenta que “a día de hoy nadie se haya hecho responsable de lo ocurrido, ni el hospital de origen ni el 112. Lo más que más nos ha molestado de todo esto como padres ha sido la falta de información y organización. Se limitaban a decirnos que el avión tuvo un problema técnico y que pasa los estrictos controles para poder volar, cosa que no pongo en duda, pero no deja de ser un avión que lleva 40 años volando”.

Kalel se encontraba ingresado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife, donde permaneció los dos últimos meses de forma intermitente -el alta más larga durante ese periodo fue de una semana- antes de ser trasladado a Madrid.

La enfermedad que sufre el bebé “le ha conllevado innumerables hipoglucemias que podrían haberle causado mucho daño cerebral y neurológico. Por suerte, nuestro hijo es increíblemente fuerte y, a pesar de tantas hipoglucemias, está neurológicamente perfecto”, detalla su progenitora. Kalel es, tan pequeño, un superhéroe de carne y hueso. Su nombre es el criptoniano de Superman. “Acertamos con el nombre y todo”, bromea su madre tras la odisea que nunca olvidará.