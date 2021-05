Un amplio operativo luchaba anoche, al cierre de esta edición, para acorralar el fuego en los altos del municipio de Arico, en Tenerife, en pleno espacio protegido de la Corona Forestal, a más de 1.000 metros de altitud. Las altas temperaturas –que llegaron a superar los 30 grados– y las fuertes rachas de viento –de 30 kilómetros por hora– lo ponían muy complicado.

Más de 400 hectáreas.

Por causas que se desconocen, el primer gran incendio del año 2021 en Tenerife se declaró a las 11:45 horas de ayer en el barranco de Chajaña, en los pinares de la Corona Forestal ariquera, lejos de poblaciones y fincas. El último balance de los responsables del operativo era de más de 400 hectáreas afectadas. Se trata de una zona boscosa de mucha pendiente, con barrancos muy profundos. Lo único positivo que se podía contar anoche, y que daba ciertas esperanzas al operativo, es que «el fuego es de suelo, no de copa», según detalló el alcalde de Arico. «El fuego de suelo es menos peligroso. Llega a ser de copa y estaríamos más preocupados de lo que ya por sí estamos, porque ese tipo de incendio se propaga con más rapidez y es más peligroso para los equipos de extinción. A ver qué pasa por la noche».

Nivel 2.

El incendio fue declarado de nivel 1 –competencia del Cabildo de Tenerife– a las 15:00, solo tres horas después de declararse, pero se agravó y pasó a nivel 2 –competencia del Gobierno de Canarias– a las 19:30 horas, cuando las imponentes columnas de humo se veían prácticamente desde todos los puntos elevados de la Isla, en especial en Arona, Adeje y Santiago del Teide, hacia donde se dirigía el viento.

Sin heridos ni evacuados.

Pese a su aparatosidad, las llamas no habían provocado anoche ningún herido ni evacuado, así como tampoco había noticias de daños en viviendas o fincas. Por si acaso, el Ayuntamiento de Arico activó los servicios sanitarios y sociales en caso de que se tuviera que evacuar algún caserío o casa perdida. Para ello se preparó el albergue de Arico Viejo. El Consistorio también montó un punto de atención y avituallamiento para los efectivos que se enfrentan a las llamas.

Un amplio despliegue.

Un amplio dispositivo se montó poco después de que vecinos de los altos de Arico y Fasnia advirtieran de la humareda. Por tierra y aire trabajaban más de 200 personas, entre bomberos, miembros de las brigadas contraincendios del Cabildo, los equipos del Gobierno de Canarias con base en La Palma, El Hierro y La Gomera, guardias civiles, policías locales de varios municipios –Arico y las localidades vecinas–, integrantes de Protección Civil y equipos sanitarios, sociales y de coordinación. Intervinieron asimismo seis medios aéreos: tres helicópteros del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias (GES), otro del Cabildo de Tenerife, un hidroavión del Ejército del Aire –que se desplazó desde Gran Canaria– y un helicóptero de la Guardia Civil, en funciones de control aéreo. Para la noche estaba prevista la incorporación de 40 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El Seprona investiga.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil abrió ayer por la tarde una investigación para determinar el origen del fuego. Se descarta un descuido por la quema de rastrojos, al no haber explotaciones agrarias ni viviendas en el barranco de Chajaña, donde se localizaron las primeras llamas cerca del mediodía. No hay todavía una hipótesis. «Menos la quema de rastrojos, el resto de posibilidades siguen abiertas», admitió Sebastián Martín, quien aseguró que no había llegado ninguna denuncia sobre sospechas de que fuera provocado. «Ahora mismo estamos centrados en las tareas de extinción y en proteger a las personas que puedan estar cerca del fuego. Ya habrá tiempo para determinar qué ha ocurrido», subrayó el alcalde de la localidad sureña.

Cuidado que no entre al Parque Nacional del Teide.

Solo un cambio en la dirección del viento podía llevar las llamas al Parque Nacional del Teide, el espacio más protegido de Tenerife, cuyo extremo sur se encuentra a unos 6 kilómetros de los pinares de la Corona Forestal ariquera. No era descartable pues, tal y como explicaron fuentes del operativo, por la noche se suelen dar variaciones que pueden dirigir las fuertes rachas hacia las cumbres de la Isla. «En principio no tememos que pueda dirigirse al Teide, pues aunque el viento cambie de dirección, el pinar de Arico se hace mucho menos denso a medida que se acerca al Parque Nacional, por lo que no hay tanto combustible vegetal como en la Corona Forestal», detalló Sebastián Martín, alcalde de Arico. En cualquier caso, parte de los equipos en tierra se desplegaron en varios puntos para evitar, entre otras cosas, que el fuego saltara al Teide.

Hacia la zona recreativa de El Contador.

Las llamas se dirigían ayer hacia el sur, en dirección a los altos de Granadilla de Abona y Vilaflor, que como Arico poseen ricos bosques de pino canario, que se regenera después de un incendio. Pero al cierre de esta edición aún no habían salido de Arico todavía. En concreto, el fuego se aproximaba al espacio recreativo de El Contador, a 1.240 metros de altitud, un área en el que predomina el pinar pero en el que también hay matorral bajo. El perímetro llegó a tener en el peor momento un kilómetro. Los medios aéreos fueron los que atacaron directamente las llamas, por la complicada orografía del terreno, mientras los que se encontraban en tierra montaron puntos de control para perimetrar el fuego, que se hacía más visible en los altos de Arico a medida que caía la noche.

En espera de otro hidroavión.

El dispositivo está a la espera de que hoy se pueda incorporar un nuevo hidroavión, que tendrá que venir de la Península. «Nos esperan horas muy intensas y trabajo al menos para los tres o cuatro próximos días», apuntó el alcalde, que espera que hoy se puedan producir avances, «si el tiempo ayuda». Las previsiones meteorológicas, sin embargo, apuntan a más viento y calor para hoy, después de un día con más de 30 grados en el sur de Tenerife.