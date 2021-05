Un furgón pierde un bidón en la autopista y causa un accidente

La caída de un depósito de agua que transportaba un furgón en la autopista del Sur (GC-1, en dirección a la capital) estuvo a punto de causar un grave accidente el lunes. Un vehículo que iba detrás recibió el impacto lateral y otro camión también se vio afectado. El afectado asegura que pudo haber tenido a esa hora consecuencias muy graves para otros conductores, mientras pide ayuda para localizar al transportista, que prosiguió la marcha. «Estamos vivos de milagro», según el automovilista.

El suceso tuvo lugar a la altura de Juan Grande (en el punto kilométrico 25,375), cuando el conductor del principal coche implicado circulaba por el carril central de la autopista. En un momento dado, la mujer le alertó y observó un bidón para el almacenamiento de agua en viviendas de color blanco que había volado de una camioneta con una lona, y que se dirigía rodando hacia su coche, por lo que intentó una maniobra para evitar su trayectoria, girando a la izquierda. A pesar de todo, le impactó por el frontal lateral derecho, causando daños materiales.

«Tuve mucha frialdad, porque si doy un volantazo o un frenazo podía haber causado una desgracia; pero solo hice un leve giro del volante, para que no nos diera de lleno; pero nos dio un trallazo por el lateral y la rueda».

Sin embargo, el denunciante, que ha evitado dar su nombre, señala que el accidente pudo haber sido mucho más grave, si recibe de lleno el depósito. O bien, si hace un movimiento brusco del volante, ya que eran las 13.50 horas de la tarde y había cierto volumen de tráfico a esa hora.

El bidón salió expulsado hacia un camión que circulaba por otro carril, que también se vio afectado.

El conductor ha querido hacer un llamamiento para tratar de localizar al autor, ya que el conductoras no se paró para interesarse por las consecuencias. Y, por la hora que fue, cree que algún testigo puede haber presenciado el suceso. Asegura que no es una cuestión de seguros, porque él lo tiene a todo riesgo y ya se está reparando, sino por la imprudencia de un camionero que no tenía bien sujeta la carga. «Alguien tuvo que ver algo, porque lo sucedido es muy grave y podía haber ocurrido una desgracia, por una negligencia. El conductor debió verlo caer; y, si no, al llegar a su destino, saber que había perdido la carga por el camino. A nosotros no nos dio tiempo a ver nada más, sino que salió de una camioneta, que tenía una lona».