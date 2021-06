Fallece Miguel Martín González a los 92 años

Sí Miguel, me has dejado huérfana de hermanos, eras el que me quedaba y lo he sentido mucho. Te doy las gracias Miguel, por muchas cosas, porque me contabas cosas que yo no sabía, de nuestros padres, me decías que mamá fue tu primera catequista, que te enseñó el Bendito Sea tu Pureza, y eternamente lo sea, y esas cosas me alegraban, pues todo lo que se refiera a nuestros padres me encanta saberlo.

Cuando papá estaba malito, tú le preguntaste si quería confesar y él te dijo: "Sí mi hijo, estaba deseando que me lo dijeras", y tú fuiste corriendo a traer a D. Pedro Hernández, Q.P.D. Qué valiente fuiste hermano, siempre tuviste ese espíritu cristiano que te caracterizaba, lo llevabas dentro, de toda la vida. Y no digo nada con tu compañera Cuca, fueron ustedes unos verdaderos héroes en criar esta gran familia que hoy tienen.

Gracias por muchas cosas Miguel, cuando me hablabas de papá, ( que apenas conocí ), me encantaba que me contaras cosas de él y siempre recuerdo esas cosas que para mí, son imborrables. Hoy estás junto a ellos y a nuestros hermanos, de todos tengo mis recuerdos. me emocioné mucho hoy, cuando veo a Dieguito el Sochantre, tu amigo y vecino muchos años, cuando tenías la tienda en María Encarnación Navarro, y él también con su mercería. los dos amigos vecinos, y buenos cristianos los dos, y sus esposas también. ¡ Qué recuerdos, Miguel! ¿ Qué más te puedo decir? que hoy mi mensaje no es como lo hacíamos podos los días por Whatsapp, la técnica moderna, y que tú te defendías, muy bien con tu tablet, sigue dirigiendo la batuta desde arriba. Descansa tranquilo y en paz, esa paz, que reflejaba tu rostro, en la despedida y que nos contagiaste a todos. ¡ Con qué tranquilidad estabas !

¡ Ya estabas con Dios ! Te tendría un lugar muy especial " preparado" continúa mirándonos siempre, y rogando por los que aquí quedamos. Un gran abrazo hermano de tu hermana Saro Martín y tus sobrinos Castro Martín.