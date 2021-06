La bloguera de 52 años que en la noche de ayer fue rescatada al sufrir una caída cuando caminaba por el barranco de Las Vacas, en Agüimes, pasó nueve horas tirada bajo más de 30 grados de temperatura y sin agua. Un guardia civil aficionado a la caza fue quien halló a la senderista tirada en el suelo y con una fractura abierta en una de sus piernas. El rescate se alargó durante casi cuatro horas hasta la madrugada de hoy.

Renata Green, de nacionalidad alemana y no origen anglosajón como se publicó ayer en este periódico, había sido recibida el pasado miércoles por las autoridades de Agüimes, que le dieron la bienvenida agasajándola con una cesta de productos locales. Periodista y escritora, se dedica a viajar por el mundo en solitario y contarlo en su página web y en las redes sociales. Así, quiso adentrarse ayer en uno de los senderos más populares de Gran Canaria: el barranco de Las Vacas.

La bloguera, sin embargo, no tuvo en cuenta que la Isla se encontraba ayer jueves en alerta por altas temperaturas y emprendió el camino sin apenas agua y bajo un fuerte calor. El incidente ocurrió en torno a las once de la mañana, como ella misma indicó a los recursos. En un momento sufrió una caída que le provocó una herida abierta en una pierna con posible fractura en tibia o peroné. La zona en la que se encontraba no había cobertura, por lo que malherida tuvo que moverse para tratar de obtener señal para realizar algún tipo de llamada.

Todo ello se sucedía con temperaturas superiores a los 30 grados, que llegaron hasta los 35 a las cinco de la tarde, según indica la estación meteorologíca de la Agencia Estatal de Meteorología situada en las proximidades del cruce de Agüimes con Temisa. Sobre las ocho de la tarde, un trabajador del Hotel Casa Rural de los Camellos en el que se aloja dio aviso a la Guardia Civil informándole de que la mujer no había regresado y que, además, había recibido mensajes de la turista donde le indicaba que se había roto un hueso de la pierna y que no podía moverse, según ha informado hoy el Insituto Armado en un comunicado.

Entonces se organizó un amplio dispositivo de búsqueda desde Corralillos, en sentido ascendente, por el barranco de Las Vacas. Un agente, con amplio conocimiento de la zona por su afición a la caza, localizó a la afectada, quien se encontraba tendida en el suelo, deshidratada y refiriendo mucho dolor por la fractura en una de sus piernas.

A las 20.30 horas se dio aviso a los bomberos del Consorcio del parque de Arinaga, así como a Policía Local y Protección Civil de Agüimenes, quienes, junto a los guardias civiles iniciaron un rescate complicado por la presencia de un muro de unos 10 metros de altura por el que tenían que descender a la bloguera.

Esta tarea se alargó hasta las 00.15 horas, cuando Renata Green fue introducida en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario, que la trasladó hasta el Hospital Insular con traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones, según informó el 112.