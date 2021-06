Buenas noticias para la familia de Charlie, el perro que se había perdido en el aeropuerto de Gran Canaria en la playa de El Burrero. Después de llegar con el can a Gran Canaria, en un vuelo procedente de Madrid, los familiares del can habían denunciado a través de las redes sociales la pérdida del animal en un vuelo de Iberia con el código IB3838, que aterrizó el pasado lunes a las 18.21 horas. "Nuestro perro Charly se les escapó dentro del aeropuerto y todavía no sabemos nada de él", señalaba Silvia Mensegar en su cuenta de Twitter.

Tras una campaña en el que se solicitaba la colaboración ciudadana, Charlie apareció sano y salvo y ya se encuentra con sus familiares.