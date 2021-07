Los cuatro jóvenes mayores de edad puestos a disposición judicial este viernes en relación a la muerte de Samuel Luiz debido a una paliza mortal en A Coruña el pasado fin de semana han declarado en el juzgado que no conocían a la víctima y han rechazo un motivo de odio o de componente de tipo sexual para la agresión que acabó con su vida.

Una amiga de los detenidos por la paliza que acabó con la vida del joven auxiliar de enfermería ha defendido en el programa Ya es Mediodía que el crimen no se produjo por motivos homófobos y que el alcohol jugó un papel importante y ha pedido que su grupo de amigos pague por el asesinato de Samuel.

"Yo no sé qué les pudo pasar, yo creo que iban bebidos y que en el momento iban ya calientes, porque el chaval y la chavala iban discutiendo y pensó que estaban grabando su discusión", ha empezado narrando a joven. La invitada ha justificado que no fue un crimen homófobo, ya que la violencia se ejerció sobre Samuel porque era chico y no contra Lina que era quién llevaba el teléfono móvil. "Si llega a ser otro chico, aunque no fuera gay, hubiera sido al chico igual y porque en su pandilla hay un gay", ha comentado.

Asegura que el alcohol jugó un papel importante y ha pedido que su grupo de amigos pague por el asesinato de Samuel

"O sea, no le tendrían que pegar a nadie por ser gay, llega a ser gordo y le dirían: 'Tú, gordo de mierda'. Porque es lo primero que ves en la persona", ha añadido.

La presentadora del citado programa se ha visto obligada a interrumpir el discurso de la joven y ha añadido enfadada: "Ni gordo ni nada. Pero, evidentemente, cuando alguien le llama maricón a alguien es evidente que hay una intención, ¿o tú no lo ves así?".

"No, yo no lo veo así y menos cuando en el grupo de estos chavales hay un gay y nunca le pasó nada", ha insistido Carla. "Eres muy joven y no podemos normalizar llamar a alguien maricón por la calle", ha replicado la periodista. "Claro, pero es que hoy en día está normalizado. Yo me enfado con alguien y te voy llamando lo que vea. Yo si te veo con gafas, pues, '¡Tú con las gafas te las voy a romper! Ósea, yo no creo que fuera por ser gay", ha respondido la amiga de los agresores.

"No puede estar normalizado llamar a alguien maricón"

La conductora del programa, escandalizada por las declaraciones, ha aclarado que no va a juzgar lo que piensa esta chica, pero ha defendido que independientemente de la naturaleza de la víctima no hay que llegar a estos extremos de violencia. "No los defiendo, claramente tienen que pagar por lo que han hecho, porque mataron a una persona", ha aclarado la amiga de los detenidos. "No puede estar normalizado llamar a alguien maricón", zanjó la presentadora.

Los jóvenes detenidos por la muerte de Samuel declaran que no lo conocían y rechazan motivo de odio

Así lo han asegurado fuentes que han explicado que la joven detenida, de 19 años, y que ha sido la única que ha quedado en libertad con la obligación de comparecencias en el juzgado, ha contestado únicamente a las preguntas de su abogado, Luciano Prado.

Mientras que el cuarto arrestado, un chico de 18 años al que se le atribuye la sustracción del móvil de la víctima, representado por el letrado Ramón Sierra, respondió a todos los abogados y los otros solamente al suyo.

n concreto, la única chica de los cuatro jóvenes que han pasado a disposición judicial ha manifestado que "en ningún momento", han asegurado las mismas fuentes consultadas, agredió a Samuel, ni alentó a nadie a hacerlo. Así, han recalcado que esta joven "no llevó a cabo ninguna acción". Incluso, ha declarado que le recriminó a su novio, un chico de 20 años arrestado, su actitud en la paliza.

Los cuatro detenidos que han pasado este viernes a disposición judicial, amigos entre sí, asimismo han ratificado que ninguno de ellos conocía a Samuel Luiz y rechazaron motivo de odio o un componente de tipo sexual como causa de la agresión, como preguntó al menos uno de los letrados, porque no lo conocían.

La motivación: el teléfono móvil

En este sentido, declararon que todo empezó porque creían que les grababan con un teléfono móvil, con el que, según aseguraron amigas de la víctima, Samuel Luiz estaba en videollamada con una de ellas.

Además, el cuarto detenido en relación a la paliza mortal al joven coruñés de 24 años, al que la Policía Nacional atribuye además de la muerte de Samuel apropiación indebida por quedarse con el teléfono móvil de la víctima, ha alegado que se encontró el dispositivo en el suelo donde sucedieron los hechos.

Este viernes han sido, además, detenidos dos menores de edad, uno de ellos con antecedentes, de nacionalidad española, relacionadas con el homicidio de Samuel, lo que eleva a seis la cifra de arrestados hasta el momento. Esta previsto que estos pasen a disposición de la Fiscalía de Menores.

Prisión para tres de los detenidos

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de tres de los cuatro sospechosos de haber participado en el crimen de Samuel Luiz, sucedido en la madrugada del sábado 3 de julio en el paseo marítimo de A Coruña.

En concreto, ha acordado prisión para los tres chicos que pasaron este viernes a disposición judicial y libertad, con la obligación de comparecencias en el juzgado, para la joven, la única que ha quedado en libertad. La Fiscalía no solicitó el ingreso en prisión para ella.

La magistrada indica en el auto que los cuatro arrestados son sospechosos de haber cometido un delito de homicidio o de asesinato, pendiente de definir a lo largo de la instrucción. La jueza ha acordado su ingreso en prisión por entender que existe riesgo de fuga y posibilidad de alteración o destrucción de pruebas.

La investigación, que está bajo secreto de sumario, está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña, que es el que estaba de guardia cuando sucedieron los hechos y al que se remitirá todo lo actuado y que deberá ratificar las medidas. Además, está previsto que en próximos días comparezcan en sede judicial los testigos de los hechos.