Dos helicópteros del Cabildo de Gran Canaria han salido hacia la zona de El Faro, en el municipio de Teror, ante un posible conato de incendio tras la alerta recibida a las 18.52 horas de este domingo. A la zona también se han desplazado bomberos del parque de San Mateo del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, agentes de Medio Ambiente, efectivos de Protección Civil y de la Policía Local de Teror.

Por el momento, "no se observa humo y parece una falsa alarma” según informan desde la Policía Local. No obstante, los medios permanecen en la zona para corroborar si, efectivamente, se trata o no de una falsa alarma.