Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer que, presuntamente, simuló su secuestro para estafar 2.000 euros a una amiga. La arrestada entabló una relación a través de las redes sociales con un hombre y viajó hasta México para conocerlo en persona. Una vez allí, y a través de mensajería instantánea, dio instrucciones a su amiga de cómo tenía que enviar el dinero a su pareja, que la tenía retenida, para poder salir del país y regresar a España. La investigación ha contado con la colaboración de la Consejería de Interior de la Embajada de España en México y de la Policía de Investigación –PDI- de la Procudaría de Ciudad de México.

Pago para poder salir del país

La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por una mujer en Santa Cruz de La Palma por el presunto secuestro de una ciudadana española en México. La denunciante, amiga de la supuesta secuestrada, manifestó que su amiga se había desplazado una semana a México a conocer a un hombre que había conocido a través de redes sociales. Pasados unos días de su estancia en el país, su amiga contactó con ella y le pidió 2.000 euros a través de una compañía de transferencias de dinero. Le indicó los pasos a seguir para entregar dicho pago a su supuesta pareja que la tenía retenida y no la dejaba salir de México.

Thank you for watching

Con esa información los agentes especializados iniciaron las pesquisas para esclarecer los hechos e iniciar el proceso de negociación y el asesoramiento de la familia y amistades. Además, los investigadores establecen contacto con la Consejería de Interior de la Embajada de España en México así como con la Policía De Investigación (PDI) de la Procuraduría de Ciudad de México para coordinar las investigaciones.

Tras varias gestiones los policías verificaron que la denunciante se comunicaba con su amiga tanto por mensajes como por llamadas de mensajería instantánea donde admitió tácitamente estar secuestrada.

Estrategia para conseguir dinero rápido

Una vez verificada la información facilitada por los agentes que colaboraban con la investigación, y cuando la supuesta secuestrada acudió al aeropuerto en la fecha de regreso fijada en su viaje, fue interceptada por las autoridades policiales de aquel país para ser interrogada al respecto. Finalmente embarcó al día siguiente en un vuelo disponible hasta España.

Ya en nuestro país, los agentes trasladaron a la mujer hasta la comisaría de La Palma donde, tras admitir que todo había sido una estrategia para que su amiga le diera 2.000 euros de forma rápida, fue detenida por un delito de estafa y simulación de delito.