Stephen Harmon, un negacionista que se burlaba de las vacunas, ha muerto en California después de luchar contra el coronavirus durante un mes. Harmon, que era miembro de Hillsong -una iglesia evangelista-, había declarado que "confiaba en la Biblia más que en Anthony Fauci", el epidemiólogo que dirige la lucha contra el covid-19 en Estados Unidos.

El negacionista, que contaba con 7.000 seguidores en 'Twitter', publicó en junio que "tengo 99 problemas, pero la vacuna no es uno de ellos". Sin embargo, en el hospital a las afueras de Los Ángeles en el que falleció el pasado miércoles lo trataron por una neumonía causada por el covid-19. En uno de sus últimos tuits informó que lo tenían que intubar. "No sé cuándo me despertaré, por favor recen", pidió.

A pesar de estar enfermo por covid-19 aseguraba no querer vacunarse ya que creía que su religión le protegería del virus. Incluso días antes de su muerte bromeaba sobre la pandemia y las vacunas, compartía memes y decía que confiaba más en su religión que en expertos como Fauci.