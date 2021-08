Hasta siempre querida amiga, compañera Marian. Hasta siempre querida mamá. Hasta siempre querida abuela. Hasta siempre querida camarada.

Gracias por tanto, por tu cariño y amor desbordado, sin límites y tan grande como tu corazón.

Tu firmeza y tu arrojo, tu alegría, tu linda sonrisa, tu solidaridad.

Me ahogo en lágrimas, me coges lejos, en tierras de euskadi, de esos viajes que tanto hablamos.

No puedo acompañar al querido camarada Walo tu gran compañero, ni a tus hijos Luigui, ni a Mila, ni a Pepe, ni a Martin, ni a Miguelo, ni a tus nietos Wuky y Leo, pero seguiremos unidos como tu nos uniste.

Ya te veo brillando en el firmamento, esa enorme estrella que reluce a la izquierda.

Suena un ukelele y se te sigue oyendo cantando y animándonos con …”Somewhere over the rainbow

Way up high

And the dreams that you dream of

Once in a lullaby, oh..”

Que la tierra te sea leve, gracias por tanto.